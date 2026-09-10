  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Ираг

Түркијә Ирагын шималыныда ишғалыны ҝенишләндирир, Бағдад сусур: “Милли суверенлик” шүары нијә мејданда сыныр?

10 sentyabr 2026 - 22:00
Xəbər kodu: 1864119
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Түркијә Ирагын шималыныда ишғалыны ҝенишләндирир, Бағдад сусур: “Милли суверенлик” шүары нијә мејданда сыныр?

АБНА: Түркијә ишғалчы ордусунун Ирагын шималындакы һәрби әмәлијјатлары давам етдији һалда Бағдадын сәссизлији өлкә дахилиндә ҹидди суаллар доғуруб. Ираг рәсмиләри “там милли суверенлик”дән данышса да, експертләр Анкара илә Түркијә һәрби мөвҹудлуғунун сона чатдырылмасы үчүн реал дипломатик данышыгларын апарылдығына даир әламәт ҝөрмәдикләрини билдирирләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг тәһлүкәсизлик експерти Әбдүлкәрим Хәләф “Әл-Мәлумә”јә билдириб ки, Түркијәнин Ирагын шималындакы һәрби мөвҹудлуғу илә бағлы Бағдадын реал дипломатик тәшәббүсү ҝөрүнмүр.

Онун сөзләринә ҝөрә, Анкара тәрәфиндән илләрдир ирәли сүрүлән бәзи әсасландырмалар ПКК-нын силаһсызлашдырылмасы илә әһәмијјәтли дәрәҹәдә зәифләјиб.

Диҝәр експерт Аднан әл-Кәнани исә Ираг Күрдүстан Реҝионал Һөкумәтини Түркијә гүввәләринин бөлҝәдә галмасына шәраит јаратмагда иттиһам едиб.

О, һәмчинин пешмәрҝә гүввәләринин Бағдад дахилиндә стратежи мөвгеләрдә јерләшдирилмәсини тәнгид едиб.

Експертләр Бағдадын Түркијә илә мүнасибәтләриндә су, игтисади лајиһәләр вә реҝионал сијаси балансларын мүһүм рол ојнаја биләҹәјини дүшүнүрләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha