Түркијә Ирагын шималыныда ишғалыны ҝенишләндирир, Бағдад сусур: “Милли суверенлик” шүары нијә мејданда сыныр?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираг тәһлүкәсизлик експерти Әбдүлкәрим Хәләф “Әл-Мәлумә”јә билдириб ки, Түркијәнин Ирагын шималындакы һәрби мөвҹудлуғу илә бағлы Бағдадын реал дипломатик тәшәббүсү ҝөрүнмүр.
Онун сөзләринә ҝөрә, Анкара тәрәфиндән илләрдир ирәли сүрүлән бәзи әсасландырмалар ПКК-нын силаһсызлашдырылмасы илә әһәмијјәтли дәрәҹәдә зәифләјиб.
Диҝәр експерт Аднан әл-Кәнани исә Ираг Күрдүстан Реҝионал Һөкумәтини Түркијә гүввәләринин бөлҝәдә галмасына шәраит јаратмагда иттиһам едиб.
О, һәмчинин пешмәрҝә гүввәләринин Бағдад дахилиндә стратежи мөвгеләрдә јерләшдирилмәсини тәнгид едиб.
Експертләр Бағдадын Түркијә илә мүнасибәтләриндә су, игтисади лајиһәләр вә реҝионал сијаси балансларын мүһүм рол ојнаја биләҹәјини дүшүнүрләр.
Sizin rəyiniz