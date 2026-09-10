Имам Мүҹтәба Хаменеинин һејрәтамиз елми портрети: Һәрби стратеҝијадан нанотехнолоҝијаја гәдәр?!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөвзә вә университет чеврәләриндән олан шәхсләрин данышдығы мүхтәлиф хатирәләрдә Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин фәргли саһәләрдә мүзакирәләрә мүдахилә етдији билдирилир.
Һөҹҹәтүл-ислам Әли Беһҹәт һава лиманында бир саатдан артыг ҝеҹикмә заманы онун гардашы илә инҝилис дилиндә елми сөһбәт етдијини данышыб.
Ҝенерал-мајор Јәһја Рәһим Сәфәви исә һәрби командирләрин иштиракы илә кечирилән топлантыда онун мүрәккәб әмәлијјат мәсәләсини тәһлил етдијини сөјләјиб.
Диҝәр рәвајәтләрдә һидропоник кәнд тәсәррүфаты, тохумчулуг, һејвандарлыг, нефт-газ, су еһтијатларынын идарә едилмәси вә ағыллы шәһәр консепсијалары илә бағлы мүзакирәләрдә онун ҝениш мәлумат нүмајиш етдирдији иддиа олунур.
Һәмчинин Гәрбин сијаси структурлары, АБШ президентләри, психолоҝија вә когнитив елмләр саһәсиндә дә ҝениш мүталиәјә малик олдуғу барәдә фикирләр сәсләндирилиб.
Бу мәлуматлар әсасән ајры-ајры шәхсләрин шәхси мүшаһидә вә рәвајәтләринә әсасланыр вә бурада садаланан бүтүн елми сәриштәләрин мүстәгил експерт гијмәтләндирмәси тәгдим олунмур.
Sizin rəyiniz