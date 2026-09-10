ВИДЕО \ СЕНСАСИЈА: Сәудијјәнин 3 там бригадасы Әнсаруллаһа тәслим олду!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әнсаруллаһын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Бухејти сосиал шәбәкәдә јајымладығы видеода чохсајлы әсирләрин ҝөрүнтүләрини пајлашараг үч бригаданын тәслим олдуғуну вурғулајыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, һадисә Һејс, Мәха, Ховха, Таиз вә Ҹөвф ҹәбһәләриндә баш вериб.
Бухејти иддиа едиб ки, тәслим олан гүввәләр бүтүн јүнҝүл вә ағыр силаһ-сурсатларыны да тәһвил верибләр.
Ираг тәһлүкәсизлик вә һәрби експерти Аднан әл-Кәнани исә Әнсаруллаһын баллистик ракет арсеналынын Сәудијјә Әрәбистаны вә онун мүттәфигләри үчүн ҹидди проблем јаратдығыны билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Јәмән гүввәләри партизан мүһарибәси тактикасындан истифадә едир, Сәудијјә гүввәләри исә әсасән һава һүҹумларына архаланыр.
Sizin rəyiniz