  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

ВИДЕО \ СЕНСАСИЈА: Сәудијјәнин 3 там бригадасы Әнсаруллаһа тәслим олду!

10 sentyabr 2026 - 21:43
Xəbər kodu: 1864109
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ВИДЕО \ СЕНСАСИЈА: Сәудијјәнин 3 там бригадасы Әнсаруллаһа тәслим олду!

АБНА: Јәмән Әнсаруллаһы Сәудијјә ордусу үчүн ағыр мәғлубијјәт јашандығыны ачыглајыб. Һәрәкатын мәлуматына ҝөрә, Сәудијјә ордусунун вә она бағлы гүввәләрин үч там бригадасы бүтүн ағыр вә јүнҝүл силаһлары илә бирликдә тәслим олуб. Әнсаруллаһ буну “мүасир мүһарибәләр тарихиндә ән бөјүк әсир ҝөтүрмә әмәлијјаты” адландырыб.

Download 840 KB

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әнсаруллаһын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Бухејти сосиал шәбәкәдә јајымладығы видеода чохсајлы әсирләрин ҝөрүнтүләрини пајлашараг үч бригаданын тәслим олдуғуну вурғулајыб.

Онун сөзләринә ҝөрә, һадисә Һејс, Мәха, Ховха, Таиз вә Ҹөвф ҹәбһәләриндә баш вериб.

Бухејти иддиа едиб ки, тәслим олан гүввәләр бүтүн јүнҝүл вә ағыр силаһ-сурсатларыны да тәһвил верибләр.

Ираг тәһлүкәсизлик вә һәрби експерти Аднан әл-Кәнани исә Әнсаруллаһын баллистик ракет арсеналынын Сәудијјә Әрәбистаны вә онун мүттәфигләри үчүн ҹидди проблем јаратдығыны билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Јәмән гүввәләри партизан мүһарибәси тактикасындан истифадә едир, Сәудијјә гүввәләри исә әсасән һава һүҹумларына архаланыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha