Иранын АБШ ҝәмиләринә һүҹумлардан һүркүјән Исраил Теһраны һәдәләди: Бизә һүҹум едәрсинизсә гисас алмаг үчүн енержи објектләринизи һәдәфә алаҹағыг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Катз видеомүраҹиәтиндә Ирана хәбәрдарлыг едиб: “Исраилә истәнилән һүҹум ҝүҹлү ҹавабла гаршылашаҹаг.”
О, ҹавабын Ирана әввәлкиндән даһа ағыр зәрәр вураҹағыны иддиа едиб.
Исраил мүдафиә назири хүсуси олараг Иранын “һәјати әһәмијјәтли енержи објектләринә” һүҹум еһтималыны дилә ҝәтириб.
Катз һәмчинин Исраил ордусунун белә әмәлијјата һазыр вәзијјәтдә олдуғуну билдириб.
Исраил рәсмисинин Иран халгына мүраҹиәт едәрәк “ҝәлән ил Теһранда ҝөрүшәҹәјик” демәси исә тәһдидләрин мигјасыны даһа да артырыб.
Иран исә Исраилин вә АБШ-ын иттиһамларыны рәдд едир вә нүвә програмынын динҹ характер дашыдығыны билдирир.
Sizin rəyiniz