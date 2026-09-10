  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

ИТДӘН СОРУШУРЛАР: НИЈӘ ҺҮРҮРСӘН? ДЕЈИР: ГОРХУДУРАМ ДЕЈИРЛӘР: БӘС НИЈӘ ГУЈРУГ БУЛУЈУРСАН ДЕЈИР: ГОРХУРАМ!

Иранын АБШ ҝәмиләринә һүҹумлардан һүркүјән Исраил Теһраны һәдәләди: Бизә һүҹум едәрсинизсә гисас алмаг үчүн енержи објектләринизи һәдәфә алаҹағыг!

10 sentyabr 2026 - 21:28
Xəbər kodu: 1864103
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иранын АБШ ҝәмиләринә һүҹумлардан һүркүјән Исраил Теһраны һәдәләди: Бизә һүҹум едәрсинизсә гисас алмаг үчүн енержи објектләринизи һәдәфә алаҹағыг!

АБНА: Исраилин мүдафиә назири Исраел Катз Иранын мүдафиә мөвгејиндән һүҹум мөвгејинә кечмәсиндән бәрк горхараг Теһраны ачыг шәкилдә тәһдид едиб. О билдириб ки, Иран Исраилә һүҹум едәрсә, ҹаваб “чох ағыр” олаҹаг вә Теһран режиминин енержи инфраструктуру белә Исраил ордусунун һәдәфләри сырасына дахил едилә биләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Катз видеомүраҹиәтиндә Ирана хәбәрдарлыг едиб: “Исраилә истәнилән һүҹум ҝүҹлү ҹавабла гаршылашаҹаг.”

О, ҹавабын Ирана әввәлкиндән даһа ағыр зәрәр вураҹағыны иддиа едиб.

Исраил мүдафиә назири хүсуси олараг Иранын “һәјати әһәмијјәтли енержи објектләринә” һүҹум еһтималыны дилә ҝәтириб.

Катз һәмчинин Исраил ордусунун белә әмәлијјата һазыр вәзијјәтдә олдуғуну билдириб.

Исраил рәсмисинин Иран халгына мүраҹиәт едәрәк “ҝәлән ил Теһранда ҝөрүшәҹәјик” демәси исә тәһдидләрин мигјасыны даһа да артырыб.

Иран исә Исраилин вә АБШ-ын иттиһамларыны рәдд едир вә нүвә програмынын динҹ характер дашыдығыны билдирир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha