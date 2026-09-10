ШОК! АБШ вә Сәудијјә Әл-Ҹуланинин террорчу гүввәләрини силаһландырыб, Ираг сәрһәдинә зиреһли техника јығыб!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын “Әл-Мәлумә” аҝентлијинә данышан тәһлүкәсизлик мәнбәјинин сөзләринә ҝөрә, вәһһаби Әл-Ҹулани террор башчысына бағлы силаһлы үнсүрләр Суријанын Әл-Букәмал бөлҝәсиндә, Ирагын Әл-Гаим кечидинә јахын әразидә јерләшдирилиб.
Мәнбә бу гүввәләрин АБШ вә Сәудијјә Әрәбистаны тәрәфиндән мүасир силаһлар, сурсат, һәрби аваданлыг вә зиреһли машынларла тәҹһиз едилдијини иддиа едиб.
Мәлуматын ҝизли шәкилдә һәјата кечирилдији вә планын мәгсәдләринин мәлум олдуғу билдирилир.
Ираг тәһлүкәсизлик мәнбәси 650 километрлик сәрһәд хәттинин мүрәккәб ҹоғрафијасына ҝөрә әлавә тәһлүкәсизлик тәдбирләринин ҝөрүлмәсинә чағырыб.
Sizin rəyiniz