Иран һүҹумларындан сарсылмыш АБШ Ираны “һәдәләди”: “Нефт танкерләриниз вурулаҹаг, игтисади блокада давам едәҹәк!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рубио Еквадорда кечирдији мәтбуат конфрансында Иранын АБШ һәрби ҝәмиләринә һүҹум етдијини дејиб.
“Онлар бизим ҝәмиләримизә атәш ачмаға давам едирләр вә бизим ҝәмиләримизә атәш ачанда бунун әвәзини нефт танкерләри илә өдәјирләр”, — Рубио билдириб.
АБШ дөвләт катибинин сөзләринә ҝөрә, Иран артыг беш танкерини итириб. О, һәмчинин әввәлки ҝеҹә даһа дөрд Иран танкеринин зәдәләндијини, бир танкеринин исә батдығыны иддиа едиб.
Рубио бунунла кифајәтләнмәјәрәк “игтисади боғманын” давам етдириләҹәјини ачыглајыб.
Бу ачыгламалар Иранын АБШ ҝәмиләринә, танкерләрә вә диҝәр дәниз һәдәфләринә гаршы һүҹумлар һәјата кечирдијини билдирмәсиндән сонра сәсләниб.
Беләликлә, Һөрмүз боғазы әтрафында һәрби гаршыдурма илә јанашы, енержи вә игтисади мүһарибә дә даһа тәһлүкәли мәрһәләјә дахил олур.
Sizin rəyiniz