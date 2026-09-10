  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Иран һүҹумларындан сарсылмыш АБШ Ираны “һәдәләди”: “Нефт танкерләриниз вурулаҹаг, игтисади блокада давам едәҹәк!”

10 sentyabr 2026 - 21:00
Xəbər kodu: 1864090
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран һүҹумларындан сарсылмыш АБШ Ираны “һәдәләди”: “Нефт танкерләриниз вурулаҹаг, игтисади блокада давам едәҹәк!”

АБНА: АБШ дөвләт катиби Марко Рубио Ираны даһа ағыр игтисади нәтиҹәләрлә һәдәләјиб. О билдириб ки, Иран АБШ һәрби ҝәмиләринә һүҹумлары давам етдирәрсә, Вашингтон Иранын нефт танкерләринә зәрбәләри давам етдирәҹәк вә өлкәјә гаршы “игтисади боғма” сијасәтини даһа да сәртләшдирәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рубио Еквадорда кечирдији мәтбуат конфрансында Иранын АБШ һәрби ҝәмиләринә һүҹум етдијини дејиб.

“Онлар бизим ҝәмиләримизә атәш ачмаға давам едирләр вә бизим ҝәмиләримизә атәш ачанда бунун әвәзини нефт танкерләри илә өдәјирләр”, — Рубио билдириб.

АБШ дөвләт катибинин сөзләринә ҝөрә, Иран артыг беш танкерини итириб. О, һәмчинин әввәлки ҝеҹә даһа дөрд Иран танкеринин зәдәләндијини, бир танкеринин исә батдығыны иддиа едиб.

Рубио бунунла кифајәтләнмәјәрәк “игтисади боғманын” давам етдириләҹәјини ачыглајыб.

Бу ачыгламалар Иранын АБШ ҝәмиләринә, танкерләрә вә диҝәр дәниз һәдәфләринә гаршы һүҹумлар һәјата кечирдијини билдирмәсиндән сонра сәсләниб.

Беләликлә, Һөрмүз боғазы әтрафында һәрби гаршыдурма илә јанашы, енержи вә игтисади мүһарибә дә даһа тәһлүкәли мәрһәләјә дахил олур.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha