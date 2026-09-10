  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Бәһрејн

Бәһрејн шиә мәрасимләринә нәзарәти сәртләшдирир: Һүсејнчи хәтибләрин чыхышлары вә газанҹы дөвләт нәзарәтинә кечир?

10 sentyabr 2026 - 20:47
Xəbər kodu: 1864083
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәһрејн шиә мәрасимләринә нәзарәти сәртләшдирир: Һүсејнчи хәтибләрин чыхышлары вә газанҹы дөвләт нәзарәтинә кечир?

АБНА: Бәһрејнә ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш вәһһаби Хәлифә сүлалә режими Һүсејни хәтибләрин фәалијјәтинә нәзарәтин даһа да ҝүҹләндирилмәси илә бағлы јени сәрт аддымлар атыр. Мәлуматлара ҝөрә, јени мәһдудијјәтләр јалныз моизә вә дини чыхышларын мәзмуну илә битмир, хәтибләрә верилән малијјә һәдијјәләринин мүәјјәнләшдирилмәси вә өдәнилмәсинә гәдәр узана биләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејнә гејри-гануни јолларла һаким кәсилмиш Хәлифә сүлалә режимин “Әдлијјә вә Ислам Ишләри” назирлијинин 2026-ҹы ил 74 сајлы гәрарынын дини моизә вә мәрсијә фәалијјәтинә јени мәһдудијјәтләр ҝәтирдијини билдирибләр.

Иддиалара ҝөрә, гәрарын тәтбиги хәтибләрә верилән малијјә һәдијјәләринин мәбләғинин мүәјјәнләшдирилмәсинә, һәтта өдәнишләрин Ҹәфәри Вәгфләри Идарәсинин нәзарәтинә кечирилмәсинә ҝәтириб чыхара биләр.

јени мәһдудијјәтләрә әсасән, хәтибләрин фәалијјәтини давам етдирмәси үчүн хүсуси иҹазә вә мүәјјән мејарлара ујғунлуг тәләб олунур.

Ән чох диггәт чәкән шәртләрдән бири “јахшы давраныш вә репутасија” һаггында арајышын тәгдим едилмәсидир. Бу сәнәдин Хәлифә вәһһаби сүлаләрежимин Дахили Ишләр Назирлији тәрәфиндән верилмәси тәһлүкәсизлик гурумларынын просесдә ролунун артаҹағы илә бағлы нараһатлыглары ҝүҹләндириб.

“Мират әл-Бәһрејн” нәшри јени гајдаларын шиәләрин дини фәалијјәтинә нәзарәтин ҝенишләндирилмәси истигамәтиндә аддым олдуғуну иддиа едиб.

Мәнбәләрин иддиасына ҝөрә, гајдаларын мәҹбури иҹрасы үчүн тәһлүкәсизлик тәзјигләри вә һәбс һәдәләри дә тәтбиг едилир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha