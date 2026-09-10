Әһли-БеЈт (әлеЈһимус сәлам) – БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи- АБНА: “Ындепендент”ин Јазары Доналд МакИнтаЈр Инҝилтәрәнин Исраилин ишғал етдиЈи әразиләрдә ҝәлмә Јәһудиләрин мәскунлашма сиЈасәтинә гаршы сон аддымларыны тәһлил едиб.
Мәгаләдә БританиЈанын хариҹи ишләр назири Ед Милибендин мөвгеЈи кечмиш баш назир Маргарет Тетчерин сиЈасәти илә мүгаЈисә олунур. Јазара ҝөрә, Тетчер дә Исраилин мәскунлашма сиЈасәтинә гаршы сәрт мөвге нүмаЈиш етдирирди.
Исраилин хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саар Милибенди “ачыг-ашкар Јаланчы” адландырса да, бу иттиһамыны конкрет фактла әсасландырмаЈыб.
АБШ-ын Исраилдәки сәфири МаЈк Һакабинин Милибенди антисемитизмдә иттиһам етмәси дә мәгаләдә тәнгид олунур. Мүәллиф хүсуси олараг Милибендин өзүнүн Јәһуди олдуғуну хатырладыр.
Даһа мүһүм мәгам исә Вашингтонун мөвгеЈидир. МәгаләЈә ҝөрә, Трамп администрасиЈасы БританиЈаны гәрарындан чәкиндирмәк үчүн ачыг тәзЈиг ҝөстәрмәЈиб.
“Ахиос”ун мәлуматларына истинад едән мүәллиф һесаб едир ки, Ағ Евин мүдахилә етмәмәси АБШ-ын НетанЈаһу һөкумәтинин Гәрб саһилиндәки сиЈасәтиндән наразы олмасынын мүмкүн ҝөстәриҹисидир.
Бу Јанашма доғру чыхарса, хүсусилә Исраил сечкиләри әрәфәсиндә НетанЈаһу үчүн вәзиЈЈәт даһа да мүрәккәбләшә биләр.
Sizin rəyiniz