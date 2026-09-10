  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Һәдис

ИЛАҺИ ИНҸИЛӘР

Нәһҹүл-Бәлағәнин 42-ҹи мәктубу: Имам Әлинин (ә) идарәчилик дәрси — мәмуру вәзифәдән чыхартдыгда, нә тәһгир ет вә нә төһмәт вур!

10 sentyabr 2026 - 20:01
Xəbər kodu: 1864067
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Нәһҹүл-Бәлағәнин 42-ҹи мәктубу: Имам Әлинин (ә) идарәчилик дәрси — мәмуру вәзифәдән чыхартдыгда, нә тәһгир ет вә нә төһмәт вур!

АБНА: Имам Әлинин (әлеЈһи сәлам) дөвләт идарәчилиЈиндәки мүһүм принсипләрдән бири диггәт чәкир: вәзифәдән азад етмәк иттиһам вә бөһтан үчүн бәһанәЈә чеврилмәмәлидир. Һәзрәт (әлеЈһи сәлам) БәһреЈн валиси Өмәр ибн Әбу Сәләмәни вәзифәсиндән узаглашдыраркән онун хидмәтләрини ачыг шәкилдә Јүксәк гиЈмәтләндириб вә һеч бир иттиһам алтында олмадығыны билдириб.

Әһли-БеЈт (әлеЈһимус сәлам) – БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи- АБНА: Имам Әли (әлеЈһи сәлам) Нәһҹүл-Бәлағәнин 42-ҹи мәктубунда Өмәр ибн Әбу СәләмәЈә мүраҹиәтлә Јазыр:

“Мән Нөман ибн Әҹлан Зурагини БәһреЈнә вали тәЈин етдим вә сәни һеч бир мәзәммәт вә данлаг олмадан орадан узаглашдырдым. Сән валилик вәзифәсини Јахшы Јеринә Јетирдин вә сәнә верилән әманәти лаЈигинҹә горудун. Јаныма ҝәл; нә сәнә шүбһәм вар, нә сәни мәзәммәт едирәм, нә иттиһам олунмусан, нә дә ҝүнаһкарсан.”

Имам (әлеЈһи сәлам) даһа сонра ону дүшмәнлә мүбаризәдә ҝүвәнилән шәхсләрдән бири кими тәгдим едир вә Шам залымларына гаршы мүбаризәдә онунла бирликдә олмасыны истәЈир.

Беләликлә, мәктубда мүһүм бир идарәчилик принсипи ортаЈа чыхыр: вәзифәнин дәЈишдирилмәси автоматик олараг шәхсин ҝүнаһкар вә Ја сәриштәсиз елан едилмәси демәк деЈил.

Мәктубун ән диггәтчәкән ифадәләриндән бири будур: “Сән валилик вәзифәсини Јахшы Јеринә Јетирдин вә әманәти лаЈигинҹә Јеринә Јетирдин.”

Мәтнин мүәллифинин Јанашмасына ҝөрә, бу принсип мүасир идарәчилик үчүн дә актуалдыр: рәһбәр шәхсин вәзифәдән чыхарылмасы заманы онун нүфузунун мәгсәдли шәкилдә мәһв едилмәсинә, шаЈиә вә әсассыз иттиһамларын ЈаЈылмасына Јол верилмәмәлидир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha