Нәһҹүл-Бәлағәнин 42-ҹи мәктубу: Имам Әлинин (ә) идарәчилик дәрси — мәмуру вәзифәдән чыхартдыгда, нә тәһгир ет вә нә төһмәт вур!

Әһли-БеЈт (әлеЈһимус сәлам) – БеЈнәлхалг Хәбәр АҝентлиЈи- АБНА: Имам Әли (әлеЈһи сәлам) Нәһҹүл-Бәлағәнин 42-ҹи мәктубунда Өмәр ибн Әбу СәләмәЈә мүраҹиәтлә Јазыр:
“Мән Нөман ибн Әҹлан Зурагини БәһреЈнә вали тәЈин етдим вә сәни һеч бир мәзәммәт вә данлаг олмадан орадан узаглашдырдым. Сән валилик вәзифәсини Јахшы Јеринә Јетирдин вә сәнә верилән әманәти лаЈигинҹә горудун. Јаныма ҝәл; нә сәнә шүбһәм вар, нә сәни мәзәммәт едирәм, нә иттиһам олунмусан, нә дә ҝүнаһкарсан.”
Имам (әлеЈһи сәлам) даһа сонра ону дүшмәнлә мүбаризәдә ҝүвәнилән шәхсләрдән бири кими тәгдим едир вә Шам залымларына гаршы мүбаризәдә онунла бирликдә олмасыны истәЈир.
Беләликлә, мәктубда мүһүм бир идарәчилик принсипи ортаЈа чыхыр: вәзифәнин дәЈишдирилмәси автоматик олараг шәхсин ҝүнаһкар вә Ја сәриштәсиз елан едилмәси демәк деЈил.
Мәктубун ән диггәтчәкән ифадәләриндән бири будур: “Сән валилик вәзифәсини Јахшы Јеринә Јетирдин вә әманәти лаЈигинҹә Јеринә Јетирдин.”
Мәтнин мүәллифинин Јанашмасына ҝөрә, бу принсип мүасир идарәчилик үчүн дә актуалдыр: рәһбәр шәхсин вәзифәдән чыхарылмасы заманы онун нүфузунун мәгсәдли шәкилдә мәһв едилмәсинә, шаЈиә вә әсассыз иттиһамларын ЈаЈылмасына Јол верилмәмәлидир.
Sizin rəyiniz