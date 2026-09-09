Сәудијјә вәһһаби режимин Јәмәндә дәһшәтли ҹинајәти: Һава зәрбәсинин һәдәфи һәбсхана олду – гадын вә ушаглар да өлдүрүлдү!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәндә мүһарибәнин ағыр нәтиҹәләри илә бағлы јени вә сарсыдыҹы мәлумат јајылыб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри Сәудијјә Әрәбистанына аид Ф-15СА гырыҹысынын Әл-Ҹовф әјаләтинин Әл-Һәзм шәһәриндә јерләшән мәркәзи һәбсханаја зәрбә ендирдијини ачыглајыб.
Онун билдирдијинә ҝөрә, һадисә сентјабрын 7-дә баш вериб вә һава һүҹуму нәтиҹәсиндә чох сајда мәһбусун, һәмчинин гадын вә ушагларын да олдуғу зијарәтчиләрин өлдүјү иддиа едилир.
Сәри тәјјарәнин Сәудијјә Әрәбистанындакы Крал Халид авиабазасындан галхдығыны вә һүҹумдан сонра һәмин базаја гајытдығыны билдириб.
Јәмән тәрәфи һадисәјә ҝөрә Әр-Ријады мәсулијјәт дашымагда иттиһам едиб вә һүҹумун нәтиҹәләринин ҝизләдилмәсинин мәсулијјәти арадан галдырмајаҹағыны бәјан едиб.
Һәбсхана кими мүлки характерли објектин һәдәфә алындығы барәдә бу иддиа тәсдигләнәрсә, һадисә бејнәлхалг һуманитар һүгуг бахымындан ҹидди суаллар доғура биләр.
Иддиаларын мүстәгил шәкилдә тәсдигләнмәси исә һадисәнин реал мигјасынын мүәјјәнләшдирилмәси бахымындан мүһүм олараг галыр.
Sizin rəyiniz