СЕПАҺ-дан Вашингтона сәрт хәбәрдарлыг: “АБШ бу јүкү даһа узун мүддәт дашыја билмәз!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы АБШ-нин Фарс көрфәзиндәки һәрби мөвҹудлуғунун зәифләдијини елан етди.
СЕПАҺ сөзчүсү ҝенерал Һүсејн Мөһиббинин сөзләринә ҝөрә, Иран Силаһлы Гүввәләри реҝионда хариҹи һәрби техниканы изләмәк, мүәјјәнләшдирмәк вә она гаршы әмәлијјат кечирмәк имканына маликдир.
О билдириб ки, АБШ-нин әввәлки дөврлә мүгајисәдә реҝиондакы һәрби ҝәмиләринин сајында азалма мүшаһидә олунур вә бәзи гүввәләр Иран саһилләриндән даһа узаг мәсафәләрә чәкилиб.
СЕПАҺ рәсмиси бунун АБШ үчүн јалныз һәрби техника мәсәләси олмадығыны, һәмчинин лоҝистика, тәминат вә шәхси һејәтин узунмүддәтли јерләшдирилмәси бахымындан ҹидди јүк јаратдығыны иддиа едиб.
Иранын мөвгејинә ҝөрә, бу просес АБШ-нин реҝионда узунмүддәтли һәрби иштиракыны даһа баһалы вә мүрәккәб вәзијјәтә ҝәтирир.
Мөһибби әлавә едиб ки, Теһран мүмкүн тәһдидләрә гаршы мүхтәлиф ҹаваб ссенариләринә маликдир вә лазым ҝәлдикдә онлары һәјата кечирәҹәк.
Бу ачыглама Иранын һәрби чәкиндирмә сијасәтиндә Һөрмүз боғазынын ојнадығы ролун даһа да өн плана чыхдығыны ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz