Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дүнја сијасәтиндә јени ҝүҹ мәркәзләринин формалашмасы фонунда БРИКС-ин гаршыдакы саммити хүсуси диггәт чәкир.
Һиндистанын ев саһиблији едәҹәји топлантыда Иран Президенти Мәсуд Пезешкианла јанашы Русија Президенти Владимир Путин вә Чин Президенти Си Ҹинпинин иштиракынын ҝөзләнилмәси саммитин ҝеосијаси чәкисини артырыр.
Јахын Шәргдәки гаршыдурма, АБШ-Иран мүнасибәтләриндә кәскинләшмә вә глобал игтисади системдә алтернатив механизмләрин ахтарышы БРИКС өлкәләринин ҝүндәлијинә тәсир ҝөстәрә биләҹәк әсас мөвзулар сырасындадыр.
Теһран үчүн саммит јалныз чохтәрәфли дипломатија платформасы дејил. Иран бурада Һиндистан, Русија вә Чинлә сијаси вә игтисади әлагәләри дәринләшдирмәк имканыны да әлдә едә биләр.
БРИКС дахилиндә милли валјуталарла һесаблашмалар вә доллардан асылылығын азалдылмасы истигамәтиндә мүзакирәләр дә диггәт мәркәзиндәдир.
Белә бир шәраитдә Јени Деһли ҝөрүшү јалныз игтисади әмәкдашлыг топлантысы дејил, һәм дә Глобал Ҹәнубун дүнја сијасәтиндә даһа бөјүк рол тәләб етдији јени мәрһәләнин нүмајишинә чеврилә биләр.
Иранын бу платформадакы иштиракы исә Теһранын Гәрблә гаршыдурма шәраитиндә алтернатив сијаси вә игтисади тәрәфдашлыглары ҝенишләндирмәк ҹәһдинин мүһүм ҝөстәриҹиләриндән бири кими ҝөрүнүр.
Sizin rəyiniz