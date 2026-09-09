Нефт јенидән 100 доллар һәддиндә: Гәрби Асија мүһарибәси дүнја базарларыны силкәләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәрби Асијада мүһарибәнин узанмасы дүнја енержи базарында ҹидди тәлатүм јарадыб.
Брент нефтинин гијмәтинин бир барел үчүн 100 доллар һәддинә јүксәлмәси инвесторларын бөлҝәдәки гаршыдурманын енержи ихраҹына вә бејнәлхалг дәниз дашымаларына тәсири илә бағлы нараһатлығыны әкс етдирир.
Мәлумата ҝөрә, Брент мүһарибәнин илк мәрһәләләриндә даһа јүксәк гијмәтләр дә ҝөрүб. WТЫ маркалы нефтин дә гаршыдурманын башланмасындан сонра әһәмијјәтли баһалашдығы билдирилир.
Әсас нараһатлыг исә Һөрмүз боғазы вә диҝәр мүһүм дәниз маршрутларында мүмкүн фасиләләрин глобал базара тәсиридир.
Енержи гијмәтләринин белә сүрәтлә јүксәлмәси јалныз нефт истеһсалчылары үчүн дејил, јанаҹаг гијмәтләри, дашынма хәрҹләри вә глобал инфлјасија бахымындан да јени тәзјиг јарада биләр.
Башга сөзлә, Гәрби Асијадакы мүһарибәнин тәсирләри артыг дөјүш мејданыны ашараг дүнја игтисадијјатынын ән һәссас дамарларындан биринә – енержи базарына чатыб.
Sizin rəyiniz