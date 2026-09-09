  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ: “ҺЕЧ БИР ТЕХНОЛОҜИЈА НӘЗАРӘТИМИЗДӘН ЈАЈЫНА БИЛМӘЗ!”

“Һеч бир технолоҝија ҝөзүмүздән гача билмәз!” – СЕПАҺ-дан АБШ-јә Хәбәрдарлыг

9 sentyabr 2026 - 21:39
Xəbər kodu: 1863701
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
“Һеч бир технолоҝија ҝөзүмүздән гача билмәз!” – СЕПАҺ-дан АБШ-јә Хәбәрдарлыг

АБНА: СЕПАҺ сөзчүсү Һөрмүз боғазында Иранын чохгатлы мүшаһидә системләринин истәнилән габагҹыл технолоҝијаны ашкар едә биләҹәјини билдириб. АБШ-јә мәхсус олдуғу дејилән пилотсуз суалты васитәнин әлә кечирилмәси исә бу иддианын әсас нүмунәси кими тәгдим олунуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Һөрмүз боғазында кәшфијјат вә мүшаһидә имканларынын ҝенишләндирилдијини бәјан едир.

СЕПАҺ сөзчүсү бригада ҝенералы Һүсејн Мөһиббинин сөзләринә ҝөрә, АБШ ордусунун мүасир пилотсуз суалты васитәсинин әлә кечирилмәси Иранын дәниз мүшаһидә системләринин имканларыны нүмајиш етдирир.

О билдириб ки, Иран гүввәләри Һөрмүз боғазында мүхтәлиф мүшаһидә гатларындан истифадә едир вә габагҹыл технолоҝијаларын бу системләрдән јајынмасы мүмкүн дејил.

СЕПАҺ рәсмиси ејни заманда Фарс көрфәзи илә бағлы сәрт ифадәләр сәсләндириб вә АБШ-ни реҝиондан узаглашмаға чағырыб.

Бу ачыгламалар Иранын Һөрмүзү өзүнүн әсас стратежи үстүнлүк мәканларындан бири кими ҝөрдүјүнү бир даһа ҝөстәрир.

Теһран үчүн боғаз јалныз енержи дашыјан ҝәмиләрин кечдији су јолу дејил; һәм дә АБШ илә мүмкүн гаршыдурмада мүһүм һәрби вә сијаси тәзјиг аләтидир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha