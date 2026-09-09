“Һеч бир технолоҝија ҝөзүмүздән гача билмәз!” – СЕПАҺ-дан АБШ-јә Хәбәрдарлыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Һөрмүз боғазында кәшфијјат вә мүшаһидә имканларынын ҝенишләндирилдијини бәјан едир.
СЕПАҺ сөзчүсү бригада ҝенералы Һүсејн Мөһиббинин сөзләринә ҝөрә, АБШ ордусунун мүасир пилотсуз суалты васитәсинин әлә кечирилмәси Иранын дәниз мүшаһидә системләринин имканларыны нүмајиш етдирир.
О билдириб ки, Иран гүввәләри Һөрмүз боғазында мүхтәлиф мүшаһидә гатларындан истифадә едир вә габагҹыл технолоҝијаларын бу системләрдән јајынмасы мүмкүн дејил.
СЕПАҺ рәсмиси ејни заманда Фарс көрфәзи илә бағлы сәрт ифадәләр сәсләндириб вә АБШ-ни реҝиондан узаглашмаға чағырыб.
Бу ачыгламалар Иранын Һөрмүзү өзүнүн әсас стратежи үстүнлүк мәканларындан бири кими ҝөрдүјүнү бир даһа ҝөстәрир.
Теһран үчүн боғаз јалныз енержи дашыјан ҝәмиләрин кечдији су јолу дејил; һәм дә АБШ илә мүмкүн гаршыдурмада мүһүм һәрби вә сијаси тәзјиг аләтидир.
Sizin rəyiniz