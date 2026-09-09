Һөрмүздә ҝәрҝинлик зирвәдә: СЕПАҺ 2 АБШ ҝәмиси вә 8 танкерин ДАРМАДАҒЫН ЕТДИ

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөрмүз боғазы әтрафында һәрби гаршыдурма вә енержи тәһлүкәсизлији илә бағлы нараһатлыглар даһа да артыр.
СЕПАҺ Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәсинин ачыгламасында АБШ-нин Иран нефт танкерләринә гаршы һәјата кечирдији билдирилән һүҹумлара ҹаваб олараг дәниз әмәлијјатынын кечирилдији билдирилиб.
Иран тәрәфи әмәлијјат чәрчивәсиндә ики АБШ һәрби ҝәмисинин вә сәккиз нефт танкеринин һәдәфә алындығыны, һәмчинин боғазын мүәјјән һиссәсиндән кечмәјә чалышан даһа он ҝәминин вурулдуғуну иддиа едир.
СЕПАҺ Һөрмүз боғазында нәзарәт вә мүшаһидә имканларынын јүксәк сәвијјәдә олдуғуну вурғулајыб.
Бу иддиаларын тәсдигләнмәси һалында, һадисә дүнјанын ән мүһүм енержи маршрутларындан бириндә ҝәмичилик вә нефт дашымалары үчүн ҹидди нәтиҹәләр доғура биләр.
Һазырда исә ачыгланан рәгәмләр Иран тәрәфинин мәлуматларына әсасланыр вә мүстәгил тәсдиг тәләб едир.
Sizin rəyiniz