ВИДЕО \ Гәрби Асијада Јени Партлајыш: СЕПАҺ Иорданијадакы АБШ базаларына ракет јағышы јағдырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәрби Асијада АБШ-Иран гаршыдурмасынын ҹоғрафијасы даһа да ҝенишләнир. СЕПАҺ-ын јајдығы ҝөрүнтүләрлә бағлы ачыгламада Иорданијадакы АБШ һәрби објектләринә ракет зәрбәләринин ендирилдији билдирилиб.
Иран тәрәфи зәрбәләрин “ракет јағышы” формасында һәјата кечирилдијини вә бәзи ракетләрин Иорданијанын һава һүҹумундан мүдафиә системләриндән кечдијини иддиа едиб.
СЕПАҺ бунун Иранын АБШ-нин реҝиондакы һәрби мөвҹудлуғуна гаршы ҹаваб әмәлијјатынын бир һиссәси олдуғуну ачыглајыб.
Һадисә илә бағлы тәгдим едилән мәлуматлар тәсдигләнәрсә, АБШ-нин реҝиондакы һәрби инфраструктуру үчүн јени тәһлүкәсизлик проблеми јарана биләр.
Бунунла јанашы, зәрбәләрин мигјасы вә нәтиҹәләри барәдә Иран тәрәфинин ачыгламаларынын мүстәгил мәнбәләрдән тәсдигләнмәси ваҹиб олараг галыр.
Sizin rəyiniz