  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

ҺӨРМҮЗДӘ АБШ ПИЛОТСУЗ СУАЛТЫ ВАСИТӘСИ ӘЛӘКЕЧИРИЛДИ

СЕНСАСИА: Һөрмүздә СЕПАҺ АБШ-јә мәхсус пилотсуз суалты васитәни әлә кечирди

9 sentyabr 2026 - 20:58
Xəbər kodu: 1863692
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕНСАСИА: Һөрмүздә СЕПАҺ АБШ-јә мәхсус пилотсуз суалты васитәни әлә кечирди

АБНА: СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри Һөрмүз боғазынын ҝиришиндә АБШ ордусуна аид олдуғу билдирилән габагҹыл пилотсуз суалты васитәнин әлә кечирилдијини бәјан едиб. Иран тәрәфи һадисәни кәшфијјат вә әмәлијјат нәзарәтинин нәтиҹәси кими тәгдим едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөрмүз боғазында баш вердији билдирилән һадисә һәрби технолоҝија бахымындан диггәт чәкән иддиалардан биринә чеврилиб.

СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин јајдығы ачыгламаја әсасән, Иран гүввәләри мүрәккәб мүшаһидә вә әмәлијјат тәдбири нәтиҹәсиндә АБШ-јә мәхсус олдуғу билдирилән пилотсуз суалты васитәни әлә кечириб.

Иран тәрәфи һәмин васитәнин мүасир суалты технолоҝијалара малик олдуғуну вә 2025-ҹи илдә АБШ һәрби дәниз гүввәләринин инвентарына дахил едилдијини иддиа едир.

СЕПАҺ һазырда васитәнин Иранын нәзарәтиндә олдуғуну вә онун ҝөрүнтүләринин јајымланаҹағыны билдириб.

Әҝәр бу иддиа тәсдигләнәрсә, һадисә јалныз Иран-АБШ гаршыдурмасы бахымындан дејил, һәм дә пилотсуз суалты системләрин кәшфијјат имканлары вә онларын ашкар едилмә габилијјәти бахымындан ҹидди әһәмијјәт дашыја биләр.

Индики мәрһәләдә исә сөһбәт Иран тәрәфинин ачыгламасындан ҝедир вә һадисәнин мүстәгил тәсдиги ајрыҹа әһәмијјәт дашыјыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha