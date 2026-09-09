СЕНСАСИА: Һөрмүздә СЕПАҺ АБШ-јә мәхсус пилотсуз суалты васитәни әлә кечирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөрмүз боғазында баш вердији билдирилән һадисә һәрби технолоҝија бахымындан диггәт чәкән иддиалардан биринә чеврилиб.
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин јајдығы ачыгламаја әсасән, Иран гүввәләри мүрәккәб мүшаһидә вә әмәлијјат тәдбири нәтиҹәсиндә АБШ-јә мәхсус олдуғу билдирилән пилотсуз суалты васитәни әлә кечириб.
Иран тәрәфи һәмин васитәнин мүасир суалты технолоҝијалара малик олдуғуну вә 2025-ҹи илдә АБШ һәрби дәниз гүввәләринин инвентарына дахил едилдијини иддиа едир.
СЕПАҺ һазырда васитәнин Иранын нәзарәтиндә олдуғуну вә онун ҝөрүнтүләринин јајымланаҹағыны билдириб.
Әҝәр бу иддиа тәсдигләнәрсә, һадисә јалныз Иран-АБШ гаршыдурмасы бахымындан дејил, һәм дә пилотсуз суалты системләрин кәшфијјат имканлары вә онларын ашкар едилмә габилијјәти бахымындан ҹидди әһәмијјәт дашыја биләр.
Индики мәрһәләдә исә сөһбәт Иран тәрәфинин ачыгламасындан ҝедир вә һадисәнин мүстәгил тәсдиги ајрыҹа әһәмијјәт дашыјыр.
Sizin rəyiniz