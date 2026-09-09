  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

ҺӘМАС-ын ГҮДС ХӘБӘРДАРЛЫҒЫ

Гүдсдә тәһлүкәли дөнүш: ҺӘМАС Исраилә “ағыр нәтиҹәләр” хәбәрдарлығы етди

9 sentyabr 2026 - 20:38
Xəbər kodu: 1863686
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Гүдсдә тәһлүкәли дөнүш: ҺӘМАС Исраилә “ағыр нәтиҹәләр” хәбәрдарлығы етди

АБНА: ҺӘМАС Исраил гүввәләринин Шүәфат дүшәрҝәси вә Әната гәсәбәсиндә ҝенишмигјаслы әмәлијјат планына сәрт реаксија вериб. Һәрәкат Гүдсдәки јени һәрби тәдбирләрин ҹидди нәтиҹәләрә сәбәб ола биләҹәји барәдә хәбәрдарлыг едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдсдә ҝәрҝинлик јенидән јүксәлир. ҺӘМАС јајдығы бәјанатда Исраил кабинетини вә ордусуну шәһәрин шимал-шәргиндә планлашдырылан ҝенишмигјаслы һәрби әмәлијјатдан чәкинмәјә чағырыб.

Һәрәкатын ачыгламасында Шүәфат дүшәрҝәси вә Әната гәсәбәсиндә вәзијјәтин ағырлашдырылдығы, ҝириш-чыхыш јолларынын бағландығы, инфраструктурун зәрәр ҝөрдүјү вә фәләстинлиләрин күтләви шәкилдә сахланылдығы иддиа едилир.

ҺӘМАС Гүдсүн тәҹрид едилмәсинә вә шәһәрин демографик-сијаси реаллығынын дәјишдирилмәсинә јөнәлмиш һәр һансы ҹәһдин мүгавимәтлә гаршылашаҹағыны билдириб.

Һәрәкатын бәјанатында Гүдсүн фәләстинлиләр үчүн тарихи вә сијаси әһәмијјәти хүсуси вурғуланыб.

Бәјанатын әсас месажы исә бундан ибарәтдир: Исраилин Гүдсдә һәрби тәзјиги ҝенишләндирмәси гаршы тәрәфин реаксијасыз галаҹағы анламына ҝәлмир.

Гүдс әтрафында јаранан јени ҝәрҝинлик бөлҝәдә онсуз да көврәк олан вәзијјәтин даһа да кәскинләшмәси рискини артырыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha