Гүдсдә тәһлүкәли дөнүш: ҺӘМАС Исраилә “ағыр нәтиҹәләр” хәбәрдарлығы етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдсдә ҝәрҝинлик јенидән јүксәлир. ҺӘМАС јајдығы бәјанатда Исраил кабинетини вә ордусуну шәһәрин шимал-шәргиндә планлашдырылан ҝенишмигјаслы һәрби әмәлијјатдан чәкинмәјә чағырыб.
Һәрәкатын ачыгламасында Шүәфат дүшәрҝәси вә Әната гәсәбәсиндә вәзијјәтин ағырлашдырылдығы, ҝириш-чыхыш јолларынын бағландығы, инфраструктурун зәрәр ҝөрдүјү вә фәләстинлиләрин күтләви шәкилдә сахланылдығы иддиа едилир.
ҺӘМАС Гүдсүн тәҹрид едилмәсинә вә шәһәрин демографик-сијаси реаллығынын дәјишдирилмәсинә јөнәлмиш һәр һансы ҹәһдин мүгавимәтлә гаршылашаҹағыны билдириб.
Һәрәкатын бәјанатында Гүдсүн фәләстинлиләр үчүн тарихи вә сијаси әһәмијјәти хүсуси вурғуланыб.
Бәјанатын әсас месажы исә бундан ибарәтдир: Исраилин Гүдсдә һәрби тәзјиги ҝенишләндирмәси гаршы тәрәфин реаксијасыз галаҹағы анламына ҝәлмир.
Гүдс әтрафында јаранан јени ҝәрҝинлик бөлҝәдә онсуз да көврәк олан вәзијјәтин даһа да кәскинләшмәси рискини артырыр.
Sizin rəyiniz