Исраилдә галмагал бөјүјүр: Бен-Гвир Британијанын Гүдсдәки консуллуғунун бағланмасыны истәјир!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил дахилиндә Британијанын сијасәтинә гаршы наразылыг јени мәрһәләјә кечиб. Итамар Бен-Гвир Баш назир Бенјамин Нетанјаһу вә хариҹи ишләр назири Ҝидеон Саара мүраҹиәт едәрәк Британијанын Гүдсдәки консуллуғунун фәалијјәтинин дајандырылмасыны истәјиб.
Бен-Гвир бунунла јанашы Британија Мәдәнијјәт Шурасынын Фәләстин әразиләриндәки фәалијјәтинин дә дајандырылмасыны тәләб едиб.
Исраил медиасынын јаздығына ҝөрә, бу чағырыш Лондонун Исраил јашајыш мәнтәгәләри илә бағлы мүмкүн санксија аддымларына ҹаваб олараг ирәли сүрүлүб.
Бен-Гвир Британија консуллуғунун фәалијјәтини Исраилин Гүдс үзәриндәки суверенлијинә гаршы аддым кими гијмәтләндириб.
Мәсәлә Исраил президенти Исхак Һерсогун диҝәр дөвләтләрин дә Британијанын мөвгејинә гошула биләҹәји барәдә хәбәрдарлығы фонунда даһа да һәссас характер алыб.
Британија даһа әввәл зоракы мәскунлашма фәалијјәтләри илә әлагәли шәхсләрә вә гурумлара гаршы санксијалар тәтбиг едиб вә ширкәтләринә ганунсуз јашајыш мәнтәгәләриндә игтисади фәалијјәтлә бағлы хәбәрдарлыг едиб.
Беләликлә, Лондонла Тәл-Әвив арасындакы фикир ајрылығы артыг дипломатик бәјанатлардан даһа ҝениш сијаси гаршыдурмаја чеврилмәк тәһлүкәси јарадыр.
Sizin rəyiniz