“Һөрмүз бизим нәзарәтимиздәдир!” – СЕПАҺ-дан АБШ-јә сәрт месаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Һөрмүз боғазындакы һәрби мөвҹудлуғу илә бағлы јени вә сәрт месаж вериб. СЕПАҺ командиринин мүавини ҝенерал-мајор Мустафа Изәди Иранын ҹәнуб бөлҝәләриндә, адаларда вә стратежи мәнтәгәләрдә силаһлы гүввәләрин јүксәк һазырлыг вәзијјәтиндә олдуғуну билдириб.
Онун сөзләринә ҝөрә, Иран Силаһлы Гүввәләринин мүхтәлиф структурлары гаршыја гојулан миссијалары давам етдирир вә өлкәнин ҹәнубундакы һәрби имканлар там сәфәрбәр вәзијјәтдә сахланылыр.
Изәди хүсусилә Һөрмүз боғазына диггәт чәкәрәк Иранын бу стратежи су јолунда баш верән просесләри јахындан изләдијини билдириб.
СЕПАҺ рәсмиси дәниз блокадасы еһтималына гаршы артыг мүәјјән тәдбирләрин ҝөрүлдүјүнү дә ачыглајыб. Онун сөзләринә ҝөрә, СЕПАҺ Аерокосмик Гүввәләринин гаршы тәрәфә мәхсус һәрби ҝәмиләрә зәрбәләри һәмин тәдбирләр сырасында олуб.
Иранын бу ачыгламасы Һөрмүз боғазынын јалныз реҝионал дејил, глобал енержи тәһлүкәсизлији бахымындан да критик әһәмијјәт дашыдығы бир вахтда сәсләниб.
Теһранын месажы исә ајдындыр: Һөрмүздә һәр һансы һәрби ескаласија Иранын ҹавабсыз бурахаҹағы мәсәлә кими гәбул едилмир.
Sizin rəyiniz