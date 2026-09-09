ШОК!: Теһран мүдафиә доктринасыны дәјишир – Иран артыг зәрбән һәдәфләри вураҹаг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын сон ајларда нүмајиш етдирдији ракет вә һәрби имканлар өлкәнин тәһлүкәсизлик стратеҝијасында нәзәрәчарпаҹаг дәјишикликдән хәбәр верир. Теһран әнәнәви “һүҹум оларса ҹаваб вериләҹәк” моделиндән даһа фәал чәкиндирмә јанашмасына кечид сигналлары верир.
Бу јанашманын әсас мәнтиги ондан ибарәтдир ки, гаршы тәрәфин һүҹум һазырлығы ҹидди вә гачылмаз тәһлүкәјә чевриләрсә, Иран һәмин тәһлүкәнин таммигјаслы һүҹума башламасыны ҝөзләмәк нијјәтиндә дејил.
Бу стратеҝијанын техноложи дајагларындан бири кими тәгдим едилән “Гасим Бәсир” ракети хүсусилә диггәт чәкир. Иранын тәгдиматына ҝөрә, ракет бәрк јанаҹаг мүһәррики, електро-оптик јөнләндирмә системи вә тәхминән јарым тонлуг дөјүш башлығы илә тәҹһиз олунуб.
Лакин ракетин әһәмијјәти јалныз учуш мәсафәси вә дөјүш башлығынын ҝүҹү илә өлчүлмүр. Теһран үчүн әсас мәсәлә јүксәк дәгиглик, һәдәфин сечилмәси вә мүасир һава һүҹумундан мүдафиә системләрини ашмаг имканларынын артырылмасыдыр.
Беләликлә, Иранын месажы кифајәт гәдәр ачыгдыр: ракет арсеналынын мәгсәди јалныз ҹаваб зәрбәси ендирмәк дејил, потенсиал дүшмәни һүҹум гәрарынын нәтиҹәләринин әввәлҹәдән һесабланмасына мәҹбур етмәкдир.
Бу исә Гәрби Асијадакы чәкиндирмә балансынын неҹә дәјишә биләҹәји илә бағлы јени суаллар јарадыр.
Sizin rəyiniz