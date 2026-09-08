Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиндистанын һинду-милләтчи Рәштрија Сwајамсевак Санҝһ (РСС) тәшкилатынын рәһбәри Моһан Бһагватын АБШ-а сәфәри фонунда Нју-Јоркда мүсәлманлар вә вәтәндаш фәалларынын иштиракы илә етираз аксијасы кечирилиб.
Етиразчылар РСС-ин сијасәтини вә Һиндистанда мүсәлманлара гаршы ајры-сечкилик вә исламофобија илә әлагәләндирилән јанашмалары тәнгид едибләр.
Аксија заманы Һиндистан вә Америка Мүсәлманлары Шурасынын (ЫАМҸ) нүмајәндәләриндән Сәфа Әһмәд чыхыш едәрәк һаким сијаси ҹәрәјанын Һиндистаны јалныз һиндуларын дөвләти – “Һинду Расһтра” – кими тәгдим етмәк ҹәһдләрини сәрт шәкилдә тәнгид едиб.
Әһмәд чыхышында Һиндистан мүсәлманларынын өлкәнин тарихи вә мәдәни кимлијинин ајрылмаз һиссәси олдуғуну вурғулајыб.
О билдириб ки, Ислам Һиндистанда тәхминән 1400 иллик тарихә маликдир вә мүсәлманларын өлкә әһалисинин тәхминән 14 фаизини тәшкил етмәсинә бахмајараг, онларын тәсири дил, мәтбәх, ҝејим, мусиги вә мемарлыг да дахил олмагла Һиндистан ҹәмијјәтинин мүхтәлиф саһәләриндә өзүнү ҝөстәрир.
Әһмәдин сөзләринә ҝөрә, Һиндистанын милли кимлијинин мүсәлманларын кәнарлашдырылмасы үзәриндә гурулмасы мүмкүн дејил.
О, һәмчинин мәсҹидләрин гаршысында кечирилән тәхрибат характерли тәдбирләри, мүсәлманларын ев вә објектләринин булдозерләрлә сөкүлмәсини, еләҹә дә дини гаршыдурмалар вә зоракылыг һалларыны тәнгид едиб.
РСС-ин мүстәмләкәчилик дөврүндәки мөвгеји дә ҝүндәмә ҝәтирилди
Чыхыш заманы РСС идеолоҝијасынын формалашмасына тәсир ҝөстәрән бәзи лидерләрин Британија мүстәмләкәчилији дөврүндәки мөвгеји дә ҝүндәмә ҝәтирилиб.
Әһмәд һәмин дөврдә бу ҹәрәјанын бәзи идеологларынын Британија һакимијјәти илә әмәкдашлыг етдијини вурғулајараг, Һиндистан мүсәлманларынын демократик дәјәрләрин вә өлкәнин чохмәдәнијјәтли гурулушунун горунмасындакы ролуна диггәт чәкиб.
Һиндистанда дини ҝәрҝинликлә бағлы нараһатлыглар
Етираз аксијасы Һиндистанда дини вә иҹмаларарасы мүнасибәтләр әтрафында нараһатлыгларын артдығы бир дөврә тәсадүф едир.
Бејнәлхалг һесабатларда сон илләрдә дини гаршыдурмаларын, мүсәлманлара мәхсус вә ја онларын јашадығы әразиләрдә биналарын булдозерләрлә сөкүлмәси һалларынын вә дини зәминдә ҝәрҝинлијин артдығы билдирилир.
Етиразчылар бу сијасәтләрин РСС вә Һиндистанда һаким Бһаратија Жаната Партј (БЖП) илә әлагәли сијаси хәтт чәрчивәсиндә тәшвиг едилдијини иддиа едирләр.
Диаспорада радикал идеолоҝијанын јајылмасы илә бағлы хәбәрдарлыг
Һиндистан вә Америка Мүсәлманлары Шурасы билдириб ки, Нју-Јоркдакы аксијанын әсас мәгсәдләриндән бири бејнәлхалг иҹтимаијјәтә вә АБШ рәсмиләринә хәбәрдарлыг етмәкдир.
Шуранын мөвгејинә ҝөрә, радикал һинду-милләтчи идеолоҝијанын Һиндистан диаспорунда јајылмасы вә бу ҹәрәјанын мүбаһисәли фигурларынын бејнәлхалг тәдбирләрдә ҝөрүнмәси сүлһ вә сабитлик, еләҹә дә дини вә етник азлыгларын һүгуглары бахымындан даһа ҝениш нәтиҹәләр доғура биләр.
Етиразчылар бејнәлхалг иҹтимаијјәти Һиндистанда азлыгларын һүгугларынын вәзијјәтинә диггәт јетирмәјә вә дини ајры-сечкиликлә бағлы иддиалара гаршы даһа принсипиал мөвге нүмајиш етдирмәјә чағырыблар.
Sizin rəyiniz