Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Камбоҹа вә Малајзија мүсәлман-досту туризмин инкишафы истигамәтиндә стратежи әмәкдашлығы ҝенишләндирир. Тәрәфләрин әсас мәгсәди дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән мүсәлман туристләри Камбоҹаја ҹәлб етмәк вә өлкәнин Ҹәнуб-Шәрги Асијанын туризм хәритәсиндә јени мөвге газанмасыны тәмин етмәкдир.
2026-ҹы илдә кечирилән Үмумдүнја Ислам Туризми вә Тиҹарәт Сәрҝисиндә (WITEX) бу әмәкдашлыг хүсуси диггәт чәкиб. Тәшәббүс Малајзијанын һалал туризм саһәсиндә әлдә етдији тәҹрүбәни Камбоҹанын зәнҝин мәдәни ирси вә өлкәдә јашајан мүсәлман Чам иҹмасынын инкишаф едән гонагпәрвәрлик потенсиалы илә бирләшдирмәји нәзәрдә тутур.
Туризм базарынын шахәләндирилмәси үчүн реҝионал стратеҝија
Ҹәнуб-Шәрги Асијада туризм саһәсиндә рәгабәтин артмасы фонунда Камбоҹа Туризм Назирлији јени турист групларыны ҹәлб етмәк үчүн ихтисаслашмыш базарлары фәал шәкилдә арашдырыр.
Мүсәлман-досту туризм дә назирлијин приоритет истигамәтләриндән биринә чеврилиб. Бу јанашма бир тәрәфдән мүсәлман туристләрин дини вә мәишәт еһтијаҹларына ујғун хидмәтләрин ҝөстәрилмәсини, диҝәр тәрәфдән исә сәјаһәтчиләрә өлкәнин өзүнәмәхсус мәдәнијјәтини јахындан танымаг имканы верилмәсини нәзәрдә тутур.
Бу стратеҝија Камбоҹанын 21-23 август 2026-ҹы ил тарихләриндә Куала-Лумпурда кечирилән үчҝүнлүк WITEX сәрҝисиндә вә Үмумдүнја Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт Фестивалында иштиракы заманы даһа да актуаллашыб.
Тәдбирләр Камбоҹа рәсмиләринә өлкәнин мүсәлман туристләри гәбул етмәјә һазырлығыны нүмајиш етдирмәк, һәмчинин һалал сәјаһәтләр үзрә ихтисаслашмыш бејнәлхалг туризм ширкәтләри вә туроператорларла әлагәләр гурмаг имканы вериб.
Малајзија һалал стандартлары саһәсиндә Камбоҹаја дәстәк верир
Дүнјада һалал туризмин апарыҹы мәркәзләриндән бири һесаб олунан Малајзија Камбоҹанын јени формалашан мүсәлман-досту туризм инфраструктуру үчүн мүһүм истигамәтләндириҹи рол ојнајыр.
Әмәкдашлыг һалал сертификатлашдырылмасы, хидмәт стандартларынын мүәјјәнләшдирилмәси вә тәҹһизат зәнҹиринин инкишафы да дахил олмагла бир сыра техники саһәләри әһатә едир.
Камбоҹа Малајзијанын Ислам Туризми Мәркәзи (ITC) илә сых әмәкдашлыг едәрәк туризм хидмәтләринин кејфијјәтини јүксәлтмәјә чалышыр. Бунунла јанашы, өлкә өзүнәмәхсус мәдәни кимлијини вә туризм мәһсулларыны горумағы да һәдәфләјир.
Мүсәлман Чам иҹмасынын ирси туризм имканына чеврилир
Камбоҹанын һалал туризми инкишаф етдирмәк бахымындан әсас үстүнлүкләриндән бири өлкәдә бөјүк мүсәлман Чам иҹмасынын мөвҹудлуғудур.
Чам халгы нәсилләр боју Камбоҹанын сосиал гурулушунун ајрылмаз һиссәси олуб. Бу тарихи вә мәдәни бағлылыг өлкәдә мүсәлман-досту туризм үчүн аутентик вә јерли әсас јарадыр.
Камбоҹанын әсас туризм мәркәзләри олан Пномпен вә Сием Реап шәһәрләриндә артыг мәсҹидләр, һалал сертификатлы ресторанлар вә мүсәлманлара мәхсус мүхтәлиф бизнесләр фәалијјәт ҝөстәрир.
Һөкумәт һәмчинин әнәнәви туризм мәһсулларыны – о ҹүмләдән јерли кхмер мәтбәхини, сағламлыг вә спа хидмәтләрини – мүсәлман туристләрин еһтијаҹларына ујғунлашдырмаға чалышыр. Мәгсәд сәјаһәтчиләрин өлкәдә галдыглары мүддәтдә өзләрини раһат вә тәһлүкәсиз һисс етмәләрини тәмин етмәкдир.
Һалал туризм јерли Чам иҹмасынын игтисадијјатыны дәстәкләјә биләр
Бу әмәкдашлығын туристләр үчүн әсас үстүнлүкләриндән бири онун јерли игтисадијјата бирбаша төһфә вермәсидир.
Мүсәлман Чам иҹмасына мәхсус ресторанларда һалал јемәкләрә үстүнлүк вермәк, Чам сәнәткарларынын һазырладығы әл тохумасы текстил мәһсулларыны алмаг вә јерли екотуризм мәканларында галмаг туризмдән әлдә олунан ҝәлирин бирбаша јерли аиләләрә чатмасына имкан јарада биләр.
Диҝәр тәрәфдән, еколожи туризмә мараг ҝөстәрән сәјаһәтчиләр Камбоҹанын тарихи мәканларыны даһа дајаныглы үсулларла зијарәт едә биләрләр.
Мәсәлән, Angkor Wat мәбәдләр комплексиндә електрикли тук-туклардан истифадә галыг јанаҹаглардан јаранан емиссијалары азалтмаға вә гәдим даш тикилиләрин горунмасына төһфә верир.
Тонле Сап ҝөлү бојунҹа јерләшән, дирәкләр үзәриндә гурулмуш јашајыш мәнтәгәләриндә исә моторсуз аварлы гајыглардан истифадә су һөвзәләринин чиркләнмәсини азалтмаға вә бөлҝәнин еколожи таразлығыны горумаға көмәк едир.
Мүсәлман туристләрә төвсијә
Камбоҹаја сәфәр едән мүсәлман туристләр ресторанлара вә отелләрин ресепсијонларына дахил оларкән “Мүсәлман-досту туризм стандартлары” үзрә рәсми нишана диггәт јетирмәлидирләр.
Бу нишан туристләрә тәгдим олунан гидаларын һалал стандартларына ујғунлуғу вә намаз гылмаг үчүн мүвафиг имканларын мөвҹудлуғу барәдә мүәјјән тәминат верә биләр.
Камбоҹа һалал туризмдә өзүнәмәхсус модел јаратмаг истәјир
Камбоҹа Индонезија вә Малајзија кими һалал туризмин апарыҹы мәркәзләри илә бирбаша рәгабәт апармаг нијјәтиндә дејил.
Әксинә, өлкә гәдим тарихини, тропик тәбиәтини вә аутентик мәдәни тәҹрүбәләрини бир араја ҝәтирән өзүнәмәхсус туризм моделини формалашдырмаға чалышыр.
Реҝионал әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси вә өзәл сектор нүмајәндәләринин һазырланмасы јолу илә Камбоҹа дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән олан мүсәлман туристләрин раһатлыг вә инамла сәјаһәт едә биләҹәји јени бир истигамәтә чеврилмәји һәдәфләјир.
Беләликлә, өлкә бир тәрәфдән мүсәлман туристләрин дини вә мәишәт еһтијаҹларына ујғун хидмәтләр тәгдим етмәји, диҝәр тәрәфдән исә онлары Ҹәнуб-Шәрги Асијанын ән гәдим вә зәнҝин тарихи-мәдәни мәканларындан бири илә таныш етмәји планлашдырыр.
Sizin rəyiniz