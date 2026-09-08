ЕТТЕЛААТ АБШ вә Исраиллә әлагәли олан 3 террор групуну зәрәрсизләшдирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Кәшфијјат Назирлијинин-ЕТТЕЛААТ-ын јајдығы бәјаната ҝөрә, Систан вә Бәлучистан Кәшфијјат Баш Идарәсинин әмәкдашлары кәшфијјат мәлуматлары вә јерли әһалидән дахил олан информасијалар әсасында әмәлијјат кечириб.
Назирлик сөзүҝедән групларын АБШ вә Исраиллә әлагәли террорчу-тәкфирчи тәшкилатлара бағлы олдуғуну иддиа едиб.
Бәјанатда билдирилир ки, груплар өлкә әразисинә дахил олдугдан сонра һәр һансы террор вә тәхрибат акты һәјата кечирмәјә имкан тапмадан зәрәрсизләшдирилиб.
Әмәлијјат заманы тәһлүкәсизлик гүввәләри илә гаршыдурмада үч нәфәрин өлдүрүлдүјү, хариҹдән Ирана дахил олдуғу билдирилән 9 нәфәрин исә сахланылдығы ачыгланыб.
Иран Кәшфијјат Назирлији сахланылан шәхсләрин хариҹдә һәрби һазырлыг, партлајыш төрәтмәк вә террор әмәлијјатларынын һәјата кечирилмәси үзрә тәлим кечдикләрини билдириб.
Назирлијин мәлуматына әсасән, онларын мәгсәди Систан вә Бәлучистанын ҹәнуб рајонларында тәһлүкәсизлик вәзијјәтини позмаг вә иҹтимаи сабитлијә зәрбә вурмаг олуб.
Әмәлијјат заманы сахланылан шәхсләрдән күлли мигдарда силаһ вә дөјүш сурсатынын ҝөтүрүлдүјү дә билдирилиб.
Sizin rəyiniz