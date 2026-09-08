Јәмән гүввәләри тәкҹә 24 саат әрзиндә Сәудијјә вәһһаби режиминә мәхсус 3 ПУА-ны вурду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән силаһлы гүввәләринин сөзчүсү Јәһја Сәри билдириб ки, “Wинҝ Лоонҝ 2” типли ҹасус ПУА Әл-Бәјда вилајәтинин сәмасында дүшмәнчилик фәалијјәти һәјата кечирәркән вурулуб.
Сәри ачыгламасында бунун сон 24 саат әрзиндә Јәмән гүввәләри тәрәфиндән мәһв едилән үчүнҹү Сәудијјә ПУА-сы олдуғуну гејд едиб.
Бундан әввәл Јәмән мәнбәләри даһа бир Сәудијјә истеһсалы “ҸҺ-4” ПУА-сынын вурулдуғуну ачыгламышды.
Јәмән силаһлы гүввәләри һәмин ПУА-нын Әл-Ҹәвф вилајәтиндә Хаб вә Әл-Шәаф бөлҝәләринин сәмасында әмәлијјат һәјата кечирәркән вурулдуғуну билдириб.
Базар ҝүнү исә Јәмән силаһлы гүввәләринин сөзчүсү Таиз вилајәтинин сәмасында даһа бир ПУА-нын мәһв едилдијини елан етмишди.
Sizin rəyiniz