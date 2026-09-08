  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмән гүввәләри тәкҹә 24 саат әрзиндә Сәудијјә вәһһаби режиминә мәхсус 3 ПУА-ны вурду

8 sentyabr 2026 - 09:10
Xəbər kodu: 1862924
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмән гүввәләри тәкҹә 24 саат әрзиндә Сәудијјә вәһһаби режиминә мәхсус 3 ПУА-ны вурду

АБНА: Јәмән силаһлы гүввәләри Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус даһа бир ҹасус ПУА-ны мәһв етдијини ачыглајыб. Бунунла сон 24 саат әрзиндә вурулан Сәудијјә ПУА-ларынын сајы үчә чатыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән силаһлы гүввәләринин сөзчүсү Јәһја Сәри билдириб ки, “Wинҝ Лоонҝ 2” типли ҹасус ПУА Әл-Бәјда вилајәтинин сәмасында дүшмәнчилик фәалијјәти һәјата кечирәркән вурулуб.

Сәри ачыгламасында бунун сон 24 саат әрзиндә Јәмән гүввәләри тәрәфиндән мәһв едилән үчүнҹү Сәудијјә ПУА-сы олдуғуну гејд едиб.

Бундан әввәл Јәмән мәнбәләри даһа бир Сәудијјә истеһсалы “ҸҺ-4” ПУА-сынын вурулдуғуну ачыгламышды.

Јәмән силаһлы гүввәләри һәмин ПУА-нын Әл-Ҹәвф вилајәтиндә Хаб вә Әл-Шәаф бөлҝәләринин сәмасында әмәлијјат һәјата кечирәркән вурулдуғуну билдириб.

Базар ҝүнү исә Јәмән силаһлы гүввәләринин сөзчүсү Таиз вилајәтинин сәмасында даһа бир ПУА-нын мәһв едилдијини елан етмишди.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha