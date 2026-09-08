Вашингтон Исраилә 10 мин “ағыллы бомба” сатышына иҹазә верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил медиасынын јајдығы мәлумата әсасән, АБШ Дөвләт Департаменти Исраилә јени һәрби техника вә силаһларын сатышыны нәзәрдә тутан мүгавиләни Конгресә тәгдим едиб.
Разылашманын әсас һиссәләриндән бирини 10 мин идарәолунан, “ағыллы бомба” тәшкил едир.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, даһа әввәл Сәудијјә медиасы Вашингтонла Әр-Ријад арасында үмуми дәјәри 5 милјард доллардан чох олан јени һәрби мүгавиләнин деталларыны јајыб.
Һәмин разылашмаја идарәолунан бомбалар үчүн јөнләндирмә системләри, “Абрамс” танклары вә диҝәр һәрби сурсатларын дахил олдуғу билдирилиб.
Sizin rəyiniz