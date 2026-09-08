  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Вашингтон Исраилә 10 мин “ағыллы бомба” сатышына иҹазә верди

8 sentyabr 2026 - 09:03
Xəbər kodu: 1862918
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Вашингтон Исраилә 10 мин “ағыллы бомба” сатышына иҹазә верди

АБНА: АБШ Дөвләт Департаментинин Исраилә јени бөјүк һәҹмли силаһ сатышы мүгавиләсини тәсдигләдији, разылашмаја 10 мин “ағыллы бомба”нын да дахил олдуғу билдирилир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил медиасынын јајдығы мәлумата әсасән, АБШ Дөвләт Департаменти Исраилә јени һәрби техника вә силаһларын сатышыны нәзәрдә тутан мүгавиләни Конгресә тәгдим едиб.

Разылашманын әсас һиссәләриндән бирини 10 мин идарәолунан, “ағыллы бомба” тәшкил едир.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, даһа әввәл Сәудијјә медиасы Вашингтонла Әр-Ријад арасында үмуми дәјәри 5 милјард доллардан чох олан јени һәрби мүгавиләнин деталларыны јајыб.

Һәмин разылашмаја идарәолунан бомбалар үчүн јөнләндирмә системләри, “Абрамс” танклары вә диҝәр һәрби сурсатларын дахил олдуғу билдирилиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha