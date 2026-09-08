Форбес-дан АБШ-а хәбәрдарлыг: Иран мүһарибәсинин ағыр фатурасы Вашингтону онилләрлә изләјә биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нәшрин јаздығына ҝөрә, мүһарибәләрин реал малијјә јүкү адәтән јалныз дөјүшләр баша чатдыгдан сонра там шәкилдә үзә чыхыр. Иранла гаршыдурма да баша чатса белә, АБШ үчүн әлавә хәрҹләрин илләрлә, һәтта онилләрлә давам етмәси мүмкүндүр.
“Форбес” АБШ-ын мүһарибәјә башламасынын сәбәбләринин иҹтимаијјәтә кифајәт гәдәр ајдын изаһ едилмәдијини вә гаршыдурманын өлкә бүдҹәсинә вә игтисадијјатына јарадаҹағы јүкүн дәгиг һесабланмадығыны вурғулајыб.
Мәгаләдә јанаҹағын гијмәтинин јүксәлмәсинин АБШ әһалисинә ҹидди тәсир ҝөстәрдији вә бунун өлкә президентинин иҹтимаи дәстәјинә дә мәнфи тәсир ҝөстәрә биләҹәји гејд олунуб.
Нәшр һәмчинин АБШ һәрбчиләринин вә һәрби инфраструктурунун мүһарибәдән ҹидди зәрәр ҝөрдүјүнү билдирәрәк, Пентагонун ракет вә ПУА һүҹумлары нәтиҹәсиндә зәдәләнмиш рабитә говшаглары вә һәрби базаларын бәрпасына, еләҹә дә истифадә олунан сурсат еһтијатларынын јениләнмәсинә бөјүк вәсаит ајырмалы олаҹағыны јазыб.
Sizin rəyiniz