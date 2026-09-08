  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Иран БМТ Инсан Һүгуглары Шурасында Трамп вә Нетанјаһону мүһарибә ҹинајәтләринә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб олунмасына чағырды

8 sentyabr 2026 - 08:51
Xəbər kodu: 1862908
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран БМТ Инсан Һүгуглары Шурасында Трамп вә Нетанјаһону мүһарибә ҹинајәтләринә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб олунмасына чағырды

АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ҹеневрәдә БМТ јанында нүмајәндәлији Инсан Һүгуглары Шурасынын 63-ҹү сессијасынын башланмасы илә АБШ вә Исраилин Ирана гаршы һәјата кечирдији һүҹумларын арашдырылмасына вә бу әмәлијјатларын тәшкилатчыларынын мәсулијјәтә ҹәлб олунмасын тәләб едиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран нүмајәндәлији “Х” платформасында јајдығы ачыгламада билдириб ки, Теһран АБШ вә Исраилин һүҹумларынын гурбанларынын вә сағ галанларынын сәсини бејнәлхалг иҹтимаијјәтә чатдырмағы өз өһдәлији һесаб едир.

Ачыгламада вурғуланыб ки, БМТ Инсан Һүгуглары Шурасынын силаһлы мүнагишәләр заманы инсан һүгуглары вә бејнәлхалг һуманитар һүгугун позулмасыны арашдырмагла бағлы мүәјјән едилмиш мандаты вар.

Иран тәрәфи өлкә әразисиндә мүлки шәхсләрә вә инфраструктура гаршы һәјата кечирилдијини билдирдији ајры-сечкисиз вә гәсдән һүҹумларын да арашдырылмасыны тәләб едиб.

Нүмајәндәлик хүсусилә Минаб вә Ламирд шәһәрләринә едилән һүҹумлары гејд едәрәк, бу һадисәләрин ачыг шәкилдә мүһарибә ҹинајәтләри кими гијмәтләндирилмәли олдуғуну билдириб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha