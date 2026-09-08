  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Трампдан АБШ вәтәндашларына ағыр зәрбә: Иран мүһарибәси енержи хәрҹләрини 100 милјард доллар артырыб

8 sentyabr 2026 - 08:20
Xəbər kodu: 1862891
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Трампдан АБШ вәтәндашларына ағыр зәрбә: Иран мүһарибәси енержи хәрҹләрини 100 милјард доллар артырыб

АБНА: Иран мүһарибәсинин АБШ вәтәндашлары үчүн игтисади фатурасы сүрәтлә бөјүјүр. Браун Университетинин һесабламаларына әсасән, енержи гијмәтләринин баһалашмасы америкалылара артыг тәхминән 100 милјард доллара баша ҝәлиб; һесабламалара ҝөрә, итки һәр ики дәгигәдә даһа 1 милјон доллар артыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын нүфузлу Браун Университетинин апардығы һесабламалара ҝөрә, Иранла мүһарибәнин башламасындан сонра енержи гијмәтләринин кәскин баһалашмасы америкалы истеһлакчылара индијәдәк тәхминән 100 милјард доллар әлавә хәрҹ јарадыб.

Университетин ҹари мәлуматларына әсасән, енержи гијмәтләриндәки артымын АБШ вәтәндашлары үчүн јаратдығы малијјә јүкү сүрәтлә бөјүјүр. Һесабламаларда билдирилир ки, бу мәбләғ орта һесабла һәр ики дәгигәдә тәхминән 1 милјон доллар артыр.

АБШ игтисадијјатында енержи гијмәтләринин јүксәлмәси јалныз јанаҹаг вә електрик хәрҹләринә дејил, диҝәр саһәләрә дә тәсир ҝөстәрә биләр. “Ахиос”ун мәлуматына ҝөрә, енержи баһалашмасынын јаратдығы инфлјасија игтисадијјатын мүхтәлиф секторларында гијмәт артымларыны сүрәтләндирә вә нәтиҹәдә истеһлакчыларын үмуми хәрҹләрини даһа да јүксәлдә биләр.

Мүтәхәссисләр енержи базарындакы вәзијјәтин давам етмәсинин АБШ игтисадијјаты үчүн әлавә инфлјасија тәзјигләри јарада биләҹәјини гејд едирләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha