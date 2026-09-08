Трампдан АБШ вәтәндашларына ағыр зәрбә: Иран мүһарибәси енержи хәрҹләрини 100 милјард доллар артырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын нүфузлу Браун Университетинин апардығы һесабламалара ҝөрә, Иранла мүһарибәнин башламасындан сонра енержи гијмәтләринин кәскин баһалашмасы америкалы истеһлакчылара индијәдәк тәхминән 100 милјард доллар әлавә хәрҹ јарадыб.
Университетин ҹари мәлуматларына әсасән, енержи гијмәтләриндәки артымын АБШ вәтәндашлары үчүн јаратдығы малијјә јүкү сүрәтлә бөјүјүр. Һесабламаларда билдирилир ки, бу мәбләғ орта һесабла һәр ики дәгигәдә тәхминән 1 милјон доллар артыр.
АБШ игтисадијјатында енержи гијмәтләринин јүксәлмәси јалныз јанаҹаг вә електрик хәрҹләринә дејил, диҝәр саһәләрә дә тәсир ҝөстәрә биләр. “Ахиос”ун мәлуматына ҝөрә, енержи баһалашмасынын јаратдығы инфлјасија игтисадијјатын мүхтәлиф секторларында гијмәт артымларыны сүрәтләндирә вә нәтиҹәдә истеһлакчыларын үмуми хәрҹләрини даһа да јүксәлдә биләр.
Мүтәхәссисләр енержи базарындакы вәзијјәтин давам етмәсинин АБШ игтисадијјаты үчүн әлавә инфлјасија тәзјигләри јарада биләҹәјини гејд едирләр.
Sizin rəyiniz