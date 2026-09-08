АБШ Һәрби Һава Гүввәләринин сабиг команданы: Һегсет Пентагонда репрессија сијасәтини јүрүдүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Инҝилтәрәнин “Индепендент” гәзети јазыб: Доналд Трамп администрасијасынын өтән ај тәһлүкәсизлик иҹазәсини ләғв етдији АБШ-нин кечмиш Һәрби Һава Гүввәләри назири Һегсети Пентагонда “горху мәдәнијјәти” јаратмагда иттиһам едиб.
АБШ-нин кечмиш Һәрби Һава Гүввәләри назири Франк Кендалл III АБC хәбәр каналынын “Бу һәфтә” програмына мүсаһибәсиндә билдириб ки, Трамп администрасијасынын силаһлы гүввәләрлә бағлы сијасәти һазырда Мүдафиә Назирлијинә рәһбәрлик едән, кечмиш “Фох Неwс” апарыҹысы Пит Һегсет тәрәфиндән һәјата кечириләрәк тәҹрүбәли һәрби рәсмиләрин ишдән чыхарылмасы, горхудулмасы вә сусмаға мәҹбур едилмәси баһасына баша ҝәлиб.
Кендалл Һегсет һаггында дејиб: Мән дүшүнүрәм ки, бир чох һалларда о, јахшы мәсләһәтләр алмыр, чүнки инсанлар онун ешитмәк истәмәдији һәр һансы бир шеји сөјләмәкдән горхурлар. Таныдығым јахшы инсанлар горху мүһити вә ордуја гаршы ирәли сүрүлән тәләбләр сәбәбиндән ҝери чәкилирләр.
Sizin rəyiniz