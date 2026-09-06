Сионист режим ордусу Ливанын ҹәнубундан ҝери чәкиләрәк, јенидән “Боз хәтт”дә јерләшир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аллаһсыз сионист режимин бир нечә тәһлүкәсизлик рәсмиси бу ишғалчы режимин Радио вә Телевизија Тәшкилатына («Кан») ачыглама верәрәк билдириб ки, Тел-Әвив ордусу «Әли әл-Таһир» бөлҝәсиндәки тунелләри мәһв етдикдән сонра Ливанын ҹәнубундакы гүввәләринин сајыны азалтмаға һазырлашыр.
Ушаг гатили јәһуди режим тәһлүкәсизлик рәсмиләри һәмчинин гејд едибләр ки, орду гүввәләрини «Боз хәтт» адланан план чәрчивәсиндә сәрһәддән 3-4 километрәдәк ҝери чәкмәји планлашдырырлар.
Sizin rəyiniz