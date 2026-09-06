  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Сионист режим ордусу Ливанын ҹәнубундан ҝери чәкиләрәк, јенидән “Боз хәтт”дә јерләшир

6 sentyabr 2026 - 13:37
Xəbər kodu: 1862226
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сионист режим ордусу Ливанын ҹәнубундан ҝери чәкиләрәк, јенидән “Боз хәтт”дә јерләшир

Сионист режимин Радио вә Телевизија Тәшкилаты («Кан») тәһлүкәсизлик мәнбәләринә истинадән хәбәр вериб ки, сионист режимин ордусу Ливанын ҹәнубунда гүввәләринин сајыны азалтмағы вә «Боз хәтт» адланан план чәрчивәсиндә сәрһәддән 3-4 километрәдәк ҝери чәкилмәји планлашдырыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аллаһсыз сионист режимин бир нечә тәһлүкәсизлик рәсмиси бу ишғалчы режимин Радио вә Телевизија Тәшкилатына («Кан») ачыглама верәрәк билдириб ки, Тел-Әвив ордусу «Әли әл-Таһир» бөлҝәсиндәки тунелләри мәһв етдикдән сонра Ливанын ҹәнубундакы гүввәләринин сајыны азалтмаға һазырлашыр.

Ушаг гатили јәһуди режим тәһлүкәсизлик рәсмиләри һәмчинин гејд едибләр ки, орду гүввәләрини «Боз хәтт» адланан план чәрчивәсиндә сәрһәддән 3-4 километрәдәк ҝери чәкмәји планлашдырырлар.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha