Подполковник Ибраһим Зүлфүгари АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Подполковники вә Иран Ислам Республикасынын Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын сөзчүсү Ибраһим Зүлфүгари шәнбә ҝүнү ҝеҹә јајдығы бәјанатда АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг едиб:
Иран ҝәмиләринә гаршы тәхрибат, тәһлүкәсизлији позма вә манеәчилик фәалијјәтләринин, еләҹә дә Иранын дәниз блокадасынын давам етдириләҹәји тәгдирдә, Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин бөлҝәдәки АБШ һәрби ҝәмиләринә гаршы зәрбәләри әввәлкиндән даһа сәрт олаҹаг вә бу зәрбәләрин мигјасынын ҝенишләндирилмәси дә мүмкүндүр.
Sizin rəyiniz