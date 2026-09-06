  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Подполковник Ибраһим Зүлфүгари АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг етди

6 sentyabr 2026 - 13:25
Xəbər kodu: 1862225
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Подполковник Ибраһим Зүлфүгари АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг етди

Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын сөзчүсү АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг едәрәк билдириб: Иран ҝәмиләринә гаршы тәхрибат, тәһлүкәсизлији позма вә манеәчилик фәалијјәтләринин давам етдирилмәси Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин АБШ-нин һәрби ҝәмиләринә гаршы зәрбәләри илә гаршылашаҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Подполковники вә Иран Ислам Республикасынын Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын сөзчүсү Ибраһим Зүлфүгари шәнбә ҝүнү ҝеҹә јајдығы бәјанатда АБШ-нин террорчу ордусуна хәбәрдарлыг едиб:

Иран ҝәмиләринә гаршы тәхрибат, тәһлүкәсизлији позма вә манеәчилик фәалијјәтләринин, еләҹә дә Иранын дәниз блокадасынын давам етдириләҹәји тәгдирдә, Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин бөлҝәдәки АБШ һәрби ҝәмиләринә гаршы зәрбәләри әввәлкиндән даһа сәрт олаҹаг вә бу зәрбәләрин мигјасынын ҝенишләндирилмәси дә мүмкүндүр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha