Иранын Баш Прокурор: АБШ-нин Сирикдә тој мәрасиминә ҹинајәткар һүҹуму арашдырылыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Баш Пракурору Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәһәммәд Мүвәһһиди Азад, Иран Баш Прокурорлуғунун мүавинләри Шурасынын 15-ҹи иҹласында Ислам Ингилабынын бөјүк Рәһбәринин пак руһуна еһтирамыны билдирәрәк, шәһидләрин адынын вә јолунун јашадылмасынын зәрурилијини вурғулајыб.
Мүвәһһиди Азад АБШ-нин реҝионда һәрби базаларынын мөвҹудлуғуну тәнгид едәрәк, бунун өлкәләрин милли һакимијјәтинин тәһгир олунмасына сәбәб олдуғуну билдириб.
О дејиб: Баш прокурорлар үмуми һүгугларын мүдафиәси истигамәтиндә өз халгларынын мүстәгилликдән јарарланмаг вә хариҹи базалар тәрәфиндән тәһгир олунмасынын гаршысыны алмаг һүгугуну мүдафиә етмәлидирләр.
Sizin rəyiniz