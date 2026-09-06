  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Иранын Баш Прокурор: АБШ-нин Сирикдә тој мәрасиминә ҹинајәткар һүҹуму арашдырылыр

6 sentyabr 2026 - 13:14
Xəbər kodu: 1862221
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иранын Баш Прокурор: АБШ-нин Сирикдә тој мәрасиминә ҹинајәткар һүҹуму арашдырылыр

Иранын баш прокурору билдириб: Теһран Хүсуси Прокурорлуғу вә һадисәләрин баш вердији әразиләрин прокурорлуглары АБШ-нин Минаб, Ламерд кими әразиләрдә төрәтдији ҹинајәтләрлә, Ингилабын шәһид Рәһбәринин вә онун аиләсинин шәһид едилмәси, һәмчинин Сирикдә тој мәрасиминә һүҹум кими һадисәләрлә бағлы мөвҹуд сәнәдләрлә бағлы ҹинајәт ишләри ачыб вә топланмыш сәнәдләр һазырда арашдырылыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Баш Пракурору Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәһәммәд Мүвәһһиди Азад, Иран Баш Прокурорлуғунун мүавинләри Шурасынын 15-ҹи иҹласында Ислам Ингилабынын бөјүк Рәһбәринин пак руһуна еһтирамыны билдирәрәк, шәһидләрин адынын вә јолунун јашадылмасынын зәрурилијини вурғулајыб.

Мүвәһһиди Азад АБШ-нин реҝионда һәрби базаларынын мөвҹудлуғуну тәнгид едәрәк, бунун өлкәләрин милли һакимијјәтинин тәһгир олунмасына сәбәб олдуғуну билдириб.

О дејиб: Баш прокурорлар үмуми һүгугларын мүдафиәси истигамәтиндә өз халгларынын мүстәгилликдән јарарланмаг вә хариҹи базалар тәрәфиндән тәһгир олунмасынын гаршысыны алмаг һүгугуну мүдафиә етмәлидирләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha