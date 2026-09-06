Русијада кечирилән 2-ҹи Бејнәлхалг Дини Саммитдә Иран дин алимләрини зүлм вә тәҹавүзә гаршы бирлијә чағырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Санкт-Петербургда кечирилән Икинҹи Бејнәлхалг Дини Саммитдә Иран Ислам Республикасындан нүмајәндә һејәти дә дахил олмагла, бир сыра дини вә дипломатик лидер вә шәхсијјәтләр иштирак едиб. Саммитдә дин алимләринин зүлм вә тәҹавүз һалларына гаршы бирлијә чағырышы сәсләндирилиб.
Иран Ислам Республикасынын Русија Федерасијасындакы сәфири Казым Ҹәлали вә Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашдырылмасы үзрә Үмумдүнја Ассамблејасынын баш катиби Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Һәмид Шәһријари саммитдә чыхыш едәрәк өлкәмизин мөвгејини билдирибләр.
Иранын Русијадакы сәфири, һәмчинин Ислам Мәдәнијјәти вә Әлагәләри Тәшкилатынын рәһбәри Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәһәммәд Меһди Иманипурун саммитә үнванладығы мүраҹиәтин бир һиссәсини охујуб вә мүраҹиәтин әсл нүсхәсини Санкт-Петербург Мүсәлманларынын Дини Идарәсинин рәһбәринә тәгдим едиб.
Ислам Мәзһәбләринин Јахынлашдырылмасы үзрә Үмумдүнја Ассамблејасынын баш катиби билдириб: АБШ бир һәфтә әрзиндә Ираны диз чөкдүрмәк вә она һаким олмаг нијјәтиндә иди. Бу сәбәбдән бизим Рәһбәримизи шәһид етди, алимләримизи, командирләримизи вә әсҝәрләримизи террор етди.
О гејд едиб: Бу хүлјанын пуч олдуғу мәлум олду вә бунун јалныз гәфләт јухусу олдуғу үзә чыхды. Чүнки Иран халгы хијабанлара чыхмагла, әсҝәрләримиз дөјүш мејданында фәдакарлыг ҝөстәрмәклә, дөвләт рәсмиләримиз исә дипломатија мејданында фәалијјәтләрилә АБШ вә онун мүттәфигләринә ағыр дәрс вердиләр.
Шәһријари дејиб: Аллаһ бизә јардымчы олду вә Хаменеинин ады Иранда јашамагда давам етди. Белә ки, шәһид Рәһбәрин оғлу Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеи Мүгавимәт охунун рәһбәри олду.
Мәлумата ҝөрә, саммитдә Русија вә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән бир сыра дини, сијаси, елми вә иҹтимаи лидер вә шәхсијјәтләр иштирак едибләр.
Тәдбирдә иштирак едәнләр арасында Санкт-Петербург вә Русијанын Шимал-Гәрб реҝионунун Мүсәлманларынын Дини Идарәсинин мүфтиси вә рәһбәри, һәмчинин саммитин әсас тәшкилатчыларындан бири Равил Һәзрәт Панчијев, еләҹә дә Русија Мүсәлманларынын Дини Мәҹлисинин рәһбәри Албер Һәзрәт Кәрганов олуб.
Санкт-Петербургун губернатору Александр Беглов, Санкт-Петербург Ганунвериҹилик Мәҹлисинин сәдри Александр Белиски, Русија Президентинин Дахили Сијасәт Идарәсиндә Дини Тәшкилатларла Гаршылыглы Әлагәләр Идарәсинин рәһбәри Јевҝени Јермин вә Санкт-Петербург Дөвләт Университетинин ректору Николај Кропачев дә мәрасимдә иштирак едән диҝәр русијалы рәсмиләр олублар.
Sizin rəyiniz