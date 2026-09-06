Исраил Һизбуллаһын һүҹумлары гаршысында аҹизлијини етираф етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын ҹәнубунда, Нәбатијјә шәһәриндә јерләшән Әли әл-Таһир тәпәси јүксәклији вә бу әјаләтә ҝириш-чыхыш јолларына нәзарәт етмәси сәбәбиндән мүшаһидә вә стратежи бахымдан мүһүм әһәмијјәт дашыјыр. Буна ҝөрә дә сионист режим бу бөлҝәдәки дөјүшләрин ағыр иткиләринә бахмајараг, һүҹумларыны вә бурада ирәлиләјишини давам етдирмәјә чалышыр.
Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Исраил ордусунун сөзчүсү јајдығы бәјанатда етираф едиб ки, Һизбуллаһын сионист режим ордусунун гүввәләринин јахынлығындакы һүҹумлары һәлә дә давам едир вә онун ПУА фәалијјәти Исраил һәрбчиләрини бу һүҹумлар гаршысында аҹиз гојубдур.
Сионист режим рәсмиләринин вә ордусунун Әли әл-Таһир јүксәкликләринә нәзарәти әлә кечирдикләри вә бу бөлҝәдәки һәрби инфраструктуру тәмизләдикләри барәдә исбатланмамыш иддиалары Әл-Мәјадин телеканалынын реаксијасына сәбәб олуб.
Әл-Мәјадин Исраил ордусунун сөзүҝедән јүксәкликләри ишғал вә нәзарәт алтына алмасы илә бағлы хәбәрләри тәкзиб едиб вә буну психоложи мүһарибәнин бир һиссәси кими гијмәтләндириб.
Ливанлы сијаси аналитик вә Әл-Мәнар телеканалынын хәбәр директору Әли Һајәк дејиб: Әҝәр Исраил иддиа етдији кими, Әли әл-Таһир тәпәсини нәзарәт алтына алыбса, бәс бу бөлҝәдә атәш мүбадиләси нијә давам едир? Нә үчүн Һизбуллаһын вә онун ПУА-ларынын һүҹумлары гаршысында аҹиз галдығыны етираф едиб?
Sizin rəyiniz