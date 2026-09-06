Контр-адмирал Сәјјари: Иран дүнјанын бүтүн һәрби техника вә технолоҝијаларынын гаршысында дајанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Баш Гәрарҝаһ рәиси вә әлагәләндириҹи мүавини контр-адмирал Һәбибуллаһ Сәјјаринин, еләҹә дә Ордунун Баш Гәрарҝаһында бир сыра командир вә мәсул шәхсләрин иштиракы илә Ордунун ән фәал үзв ҹәлбетмә әмәкдашларынын топлантысы кечирилиб. Топлантынын мәгсәди Ордунун үзв ҹәлбетмә әмәкдашларынын фәалијјәти барәдә һесабат тәгдим етмәк вә хүсусилә үмуммилли гәбул имтаһаны васитәсилә Ордунун еһтијаҹ дујдуғу даһа чох сајда кејфијјәтли шәхси һејәтин ҹәлб едилмәси үчүн планлашдырма апармаг олуб.
Мәрасимдә һәмчинин Ордунун үзв ҹәлбетмә, сечим вә ишә гәбул үзрә ваһид системи тәгдим олунуб. Бу систем Инсан Ресурслары үзрә мүавинликдә һазырланмыш вә сүни интеллект әсасында инкишаф етдириләрәк тәкмилләшдирилмиш үчүнҹү нәсил системләрдән һесаб олунур. Бу систем чәрчивәсиндә Иран Ислам Республикасы Ордусунун бүтүн сәвијјәләриндә фәалијјәт ҝөстәрән шәхсләр үзв ҹәлбетмә, үзв формалашдырма вә нәһајәт, истедадлы шәхсләрин ҹәлб олунмасыны тәмин едә биләрләр. Систем онлајн имтаһан кечирмәк имканына да маликдир вә Ордунун бүтүн бөлмәләринин истифадәсинә вериләҹәк.
Контр-адмирал Сәјјари мәрасимдә дүшмәнләрин өз мәгсәдләринә наил ола билмәмәсини Иран Ислам Республикасы үчүн уғур адландырараг вурғулајыб: Биз сон мүһарибәләрдә уғурлу фәалијјәт ҝөстәрмишик. Бунун сәбәби дә дүшмәнин әввәлҹәдән мүәјјән етдији мәгсәдләрә наил ола билмәмәсидир. 8 иллик Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә дә ејни һадисә баш верди. Һәмин вахт дүшмән бир ҝүн әрзиндә Хүррәмшәһри әлә кечирәҹәјини вә 7 ҝүн әрзиндә Теһранын Азадлыг мејданына чатаҹағыны елан етмишди, лакин Хүррәмшәһәрдә 34 ҝүн илишиб галды. Бу, дүшмәнин бүтүн стратеҝијаларынын мәғлубијјәтә уғрамасы демәк иди.
О билдириб ки, буҝүнкү мүһарибә ирадәләрин вә чәтинликләрә дөзмәјин мүһарибәсидир вә биз бу саһәдә чох уғурлу фәалијјәт ҝөстәрмишик. Контр-адмирал әлавә едиб: Биз өзүмүзлә фәхр етмәли вә билмәлијик ки, бу ҝүн гаршымызда дүнјанын бүтүн һәрби техника вә технолоҝијаларына малик олан бир дүшмән дајаныб. Белә бир дүшмән гаршысында дајандығымыз үчүн башымызы дик тутмалыјыг.
Sizin rəyiniz