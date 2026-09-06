  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ: Систан вә Бәлучистанда нөвбәти террорчу дәстә мәһв едилиб

6 sentyabr 2026 - 11:41
Xəbər kodu: 1862149
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ: Систан вә Бәлучистанда нөвбәти террорчу дәстә мәһв едилиб

Әмәлијјат нәтиҹәсиндә террорчулардан 2-си өлдүрүлүб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы Систан вә Бәлучистан әјаләтиндә бир террорчу дәстәнин мәһв едилдијини ачыглајыб.

СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы јајдығы бәјанатда билдириб: Апарылан һәртәрәфли кәшфијјат мүшаһидәси нәтиҹәсиндә бир террорчу дәстә мүәјјән едиләрәк Гүдс Гәрарҝаһынын дөјүшчүләри, о ҹүмләдән Систан вә Бәлучистан әјаләтинин Кәшфијјат Баш Идарәси, СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты вә әјаләт үзрә Полис гүввәләринин иштиракы илә кечирилән бирҝә әмәлијјат заманы һәмин дәстәјә гәти зәрбә ендирилиб. Әмәлијјат нәтиҹәсиндә террорчулардан 2-си өлдүрүлүб.

СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын бәјанатында гејд олунуб: Бу террорчу дәстә мәнфур сионист режимә вә террорчу АБШ режиминә бағлы олуб вә АБШ-нин мүһарибәси илә паралел олараг әјаләтдә террор актлары һәјата кечирмәји планлашдырыб. Лакин Уҹа Аллаһын мәрһәмәти илә һәр һансы террор акты төрәтмәздән әввәл зәрәрсизләшдирилибләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha