СЕПАҺ: Систан вә Бәлучистанда нөвбәти террорчу дәстә мәһв едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы Систан вә Бәлучистан әјаләтиндә бир террорчу дәстәнин мәһв едилдијини ачыглајыб.
СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһы јајдығы бәјанатда билдириб: Апарылан һәртәрәфли кәшфијјат мүшаһидәси нәтиҹәсиндә бир террорчу дәстә мүәјјән едиләрәк Гүдс Гәрарҝаһынын дөјүшчүләри, о ҹүмләдән Систан вә Бәлучистан әјаләтинин Кәшфијјат Баш Идарәси, СЕПАҺ-ын Кәшфијјат Тәшкилаты вә әјаләт үзрә Полис гүввәләринин иштиракы илә кечирилән бирҝә әмәлијјат заманы һәмин дәстәјә гәти зәрбә ендирилиб. Әмәлијјат нәтиҹәсиндә террорчулардан 2-си өлдүрүлүб.
СЕПАҺ Гуру Гошунларынын Гүдс Гәрарҝаһынын бәјанатында гејд олунуб: Бу террорчу дәстә мәнфур сионист режимә вә террорчу АБШ режиминә бағлы олуб вә АБШ-нин мүһарибәси илә паралел олараг әјаләтдә террор актлары һәјата кечирмәји планлашдырыб. Лакин Уҹа Аллаһын мәрһәмәти илә һәр һансы террор акты төрәтмәздән әввәл зәрәрсизләшдирилибләр.
Sizin rəyiniz