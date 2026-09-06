Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ијирми ил әввәл алимләр садәҹә Исраил Лоббисинин мөвҹудлуғуну етираф етдикләри үчүн антисемитизмдә иттиһам олуна биләрдиләр. Лакин бу ҝүн лоббинин тәсири Америка сијасәтиндә данылмаз вә һәр јердә раст ҝәлинән бир мәсәләјә чеврилиб.
Америка Исраил Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Комитәсинин (АЫПАҸ) сечки кампанијасы хәрҹләри үзрә јени рекордлар гырдығы вә Доналд Трампын Ирана гаршы мүһарибәсинә иҹтимаи наразылығын ҝениш шәкилдә артдығы бир илдә Исраил Лоббисинин дәрин вә сәнәдләшдирилмиш бир арашдырмасынын дәрҹ едилмәси даһа актуал ола билмәзди.
Јакобинчи Сет Акерман арашдырмачы журналист Ели Клифтон вә ветеран алим Иан Лустиклә јени китаблары олан "Исраил Лоббиси: Хариҹи Ҝүҹүн Ҹајнағында Америка" һаггында данышды. Бу китаб Исраил Лоббисинин нәинки Вашингтон сијасәтини тәһриф етдијини, һәм дә Исраилин өз идеоложи радикаллашмасыны сүрәтләндирдијини вә инди дә евдә америкалыларын вәтәндаш азадлыгларыны тәһдид етдијини ҝөстәрир.
АБШ вә Исраил арасында "фасиләсиз" мүнасибәтләрә дәстәк јаваш-јаваш азалыр. Онлар бу тенденсијаны 1999 вә ја 2000-ҹи илә, Осло Сазишләринин еффектив шәкилдә чөкдүјү вә ики дөвләтли һәлл пәнҹәрәсинин бағландығы дөврә аид едирләр. Онлар һәмчинин бу тәдриҹән азалманын Ҝ-Стреет, Сүлһ үчүн Јәһуди Сәси вә диҝәр групларын јүксәлиши илә мүшајиәт олунаҹағыны прогнозлашдырдылар; АБШ вә Исраил арасында даһа нормал вә баланслы мүнасибәтләри дәстәкләјә биләҹәк вә Америка сијасәтинин тәдриҹән лобби тәсириндән узаглашмасына көмәк едә биләҹәк гурумлар.
Лакин 2010-ҹу илдә АБШ Али Мәһкәмәси Ҹитизенс Унитед вә СпееҹһНоw-да гәрар верди. Бу гәрарлар Америка кампанијасынын малијјәләшдирмә системиндәки манеәләри арадан галдырды вә она бөјүк мигдарда пул ахыны јаратды.
Миршајмер вә Уолтун 20 ил әввәл ирәли сүрдүјү аргументләрдән бири Сојуг Мүһарибәнин сонунун Американын Исраил илә имтијазлы мүнасибәтләри үчүн әввәлләр истифадә едилән ән ваҹиб әсасландырманы мәһв етмәси иди. Демәк олармы ки, Исраил лоббиси Ираны јени Совет Иттифагына, Исраили Америка үчүн әвәзолунмаз мүттәфигә чевирәҹәк јени бир дүшмәнә чевирмәјә чалышды?
Бенјамин Нетанјаһу әввәлләр Совет Иттифагы вә сонра Террорла Мүбаризә тәрәфиндән ојнанан Исраил вә АБШ-нин "өлүмҹүл дүшмәни" ролуну ојнамаг үчүн Ираны сечди. Лакин Нетанјаһу әслиндә истәдији АБШ-Исраил Ирана бирҝә һүҹум етмәкдә чәтинлик чәкирди.
Онун мүһарибә чағырышлары мүгавимәтлә гаршыланды, та ки нәһајәт, кифајәт гәдәр ҹаһил вә тәҹрүбәсини итирмиш вә сәмәрәлилији чатышмајан милли тәһлүкәсизлик бүрократијасы илә гаршылашан бир президент Доналд Трампы тапана гәдәр. Беләликлә, о, АБШ-ни Иранла мүһарибәјә еффектив шәкилдә сүрүкләјә билди, һәтта Трампын да инди дәһшәтли бир сәһв кими ҝөрдүјү бир мүһарибәјә.
Sizin rəyiniz