Һизбуллаһ: Лүғәтимиздә Тәслим олмаг сечими јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Парламентиндәки Һизбуллаһ нүмајәндәси Һүсејн әл-Һаҹҹ Һәсән деди: “Һизбуллаһ Иранла мүттәфиглији вә Иранын ҝүҹүнә ҝүвәнмәси илә фәхр едир вә бу өлкә һәмишә Һизбуллаһы дәстәкләјәҹәк.”
О билдирди: “Мүгавимәт дүшмәнин мүгавимәти мәһв етмәк мәгсәдини дәф едә билди. Һизбуллаһын 2026-ҹы илдә мүһарибәјә ҝирмәси Ливан һөкумәтинин вәзифә вә мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәмәси илә бағлы иди.”
Әл-Һаҹҹ Һәсән әлавә етди: “Һизбуллаһ ҝүҹлү олараг галыр вә бу факты тәсдигләјән шеј АБШ-нин, сионист режимин вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин Ливан мәсәләсинә хүсуси диггәт јетирмәсидир ки, бу да онун саһәдәки әһәмијјәтини вә чәкисини ҝөстәрир.”
О вурғулады: Тәслим олмаг сечими мүгавимәт лүғәтиндә јохдур вә биз тәзјигләрә бахмајараг мөһкәм вә сабит галмаг истәјирик.
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