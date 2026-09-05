  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Јәһудиләр бир ај әрзиндә Иордан Чајынын Гәрб Саһилинә 2030 дәфә һүҹум едибләр

5 sentyabr 2026 - 23:04
Xəbər kodu: 1861911
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәһудиләр бир ај әрзиндә Иордан Чајынын Гәрб Саһилинә 2030 дәфә һүҹум едибләр

Сон бир ај әрзиндә сионистләрин Иордан чајынын Гәрб Саһилиндә фәләстинлиләрә гаршы 2030-дан чох һүҹумуна тохунан бир фәләстинли мүтәхәссис ишғалчыларын бу әразинин сакинләрини говмаг үчүн план ирәли сүрдүкләрини вә сакинләрин һүҹумларыны ҝүҹләндирдикләрини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әбдүлнасир Мәкки елан етди: Ишғал олунмуш Гәрб Саһилиндә сакинләрин вә силаһлы дәстәләрин һүҹумларынын тәһлүкәли вә ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә артмасы мүшаһидә олунур.

О, хәбәрдарлыг етди ки, бу һәрәкәтләр ишғалчы режимин лидерләри, хүсусән дә бу режимин Баш назири вә Назирләр Кабинетинин үзвләри олан "Бинјамин Нетанјаһу", "Итамар Бен-Ҝвир" вә "Безалел Смотриҹһ" тәрәфиндән тәшвиг едилир вә бирбаша дәстәкләнир. Мәгсәд фәләстинлиләри зорла көчүрмәк вә сакинләрин јерини дәјишдирмәк планыны һәјата кечирмәкдир.

Мәкки әлавә етди: "Бу сијасәт, хүсусән дә августун әввәлиндән сентјабрын әввәлинә гәдәр Гәрб Саһилинә 2030-дан чох һүҹум гејдә алындығы үчүн игтисади тәзјигә вә "тәбии горунан әразиләр" вә "һәрби зоналар" кими сахта бәһанәләрлә торпаг мүсадирәсинә әсасланыр."

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha