АБШ-да Нөвбәти Галмагал: Пентагон силаһ еһтијатларынын азалдылмасы илә бағлы мәлумат верәни тапмаг үчүн дәридән-габыгдан чыхыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ медиасы билдириб ки, мүстәнтигләр август ајында өлкәнин силаһ арсеналында кәскин азалма барәдә мәлумат сыздырылдыгдан сонра 50 мүлки вә һәрби мәмур үзәриндә јалан детектору тестләри апарыблар.
Тһе Nеw York Тimes хәбәр верир ки, истинтаг президентә мәсләһәт верән јүксәк рүтбәли һәрби командирләр групу олан Бирҝә Гәрарҝаһ Рәисләрини һәдәф алыб вә Ирана гаршы мүһарибәнин узун мәнзилли ракетләр вә Патриот һава һүҹумундан мүдафиә ракетләринин чатышмазлығындакы ролу барәдә мәлуматларын ашкарланмасына јөнәлиб.
CBS Nеws һесабатында һәмчинин АБШ Федерал Тәһгигат Бүросунун (ФТБ) сынагларда иштирак етмәдији вә Пентагонун өз мүстәнтигләриндән истифадә етдији билдирилир.
Демократлара јахын медиа органынын мәлуматына ҝөрә, бүтүн јүксәк рүтбәли командирләрә јалан детектору тестләри верилмәјиб вә Бирҝә Гәрарҝаһ Рәисләри Комитәсинин сәдри ҝенерал Ден Кејн дә истинтагдан кәнарлашдырылыб.
CBS-ин мәлуматына ҝөрә, һеч бир мәмур медиаја мәлумат сыздырыб-сыздырмадығыны мүәјјән етмәк үчүн полиграфија тестиндән кечә билмәјиб. Мүстәнтигләр һәмчинин һөкумәт мәмурунун потенсиал олараг хариҹи ҹасус кими чыхыш едә биләҹәјиндән еһтијат едирләр, чүнки конкрет сурсат статистикасына чыхыш чох мәһдуддур. CBS рәсми шәхсин адыны ачыгламајыб.
Sizin rəyiniz