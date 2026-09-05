Рәсми Лондон Ирана гаршы мүһарибәнин Британија игтисадијјатына мәнфи тәсириндән нараһатдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британија Малијјә Назири хәбәрдарлыг едиб ки, АБШ-нин Ирана гаршы мүһарибәсинин давам етмәси сәбәбиндән өлкәнин пајыз бүдҹәсинин һазырланмасы чәтин олаҹаг вә бу мүһарибә Британија игтисадијјатына тәсир едәҹәк.
Ҹон Һејли бу хәбәрдарлығы бу һәфтәнин әввәлиндә һөкумәт борҹларынын артмасындан сонра вериб.
Һејли һәмчинин Financial Times гәзетинә 28 октјабрда тәклиф олунан Британија бүдҹәсинин мөвҹуд гејри-мүәјјәнликләрә гаршы буфер ролуну ојнајаҹағына сөз вериб.
О, Financial Times гәзетинә билдириб ки, "Гәрби Асијада баш верәнләр инфлјасијаја, бөјүмәјә вә борҹланма хәрҹләринә зәрбә вурур".
"Бу, даһа тәһлүкәли дүнјанын бир һиссәсидир вә бу өлкәдә үзләшмәли олдуғумуз чәтинликләрдән биридир"- дејә о билдириб.
Sizin rəyiniz