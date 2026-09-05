Өвлад саһиби олмаг үчүн дуалар; V һиссә: Имам Садигин (әлејһа сәлам) дуалары

Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Гурани-Кәрим ајәләри, илаһи пејғәмбәрләрин, Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) вә Имам Багирин (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн етдији дуалар тәгдим едилмишдир. Бу һиссәдә Имам Садигин (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг мөвзусундакы дуалары тәгдим едилир.
Һәдис мәнбәләриндә Имам Багир (әлејһа сәлам) вә Имам Садигдән (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн бәзи ифадә фәргләри илә мүштәрәк дуалар нәгл едилмишдир. Бу дуаларын бәзиләри әввәлки јазыларда арашдырылмышдыр. Имам Садиг (әлејһа сәлам) дә шиәләринә Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн дуалар өјрәтмишдир. Бәзи тәдгигатчылар өз китабларында Имам Садигдән (әлејһа сәлам) дөрд дуа топламышлар.
Имам Садигин (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмагла бағлы илк дуасы һәјат јолдашы илә хәлвәтдә оларкән дејилир. Бу дуа охшар ифадәләрлә, лакин сөз фәргләри илә нәгл едилмишдир. Онларын ән гысасы беләдир:
“Илаһи! Әҝәр бу ҝүн мәним үчүн бир ҹанишин мүәјјән етмисәнсә, ону Өзүн үчүн халис ет, шејтана онда һеч бир шәриклик, пај вә нәсиб вермә. Ону пак ет, јарадылышында нә бир чатышмазлыг, нә дә артыглыг гој вә она ән јахшы агибәти нәсиб ет.”
Имам Садигин (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн етдији икинҹи дуа Гурандан ики ајәнин гејд едилдији дуадыр вә Имам бу дуанын сәҹдә заманы охунмасыны хүсуси вурғуламышдыр:
“Еј Рәббим! Өз тәрәфиндән мәнә елә бир өвлад бәхш ет ки, мәним ҹанишиним олсун. Еј Рәббим! Өз тәрәфиндән мәнә пак бир өвлад бәхш ет. Һәгигәтән, Сән дуаны ешидәнсән. Еј Рәббим! Мәни тәк гојма, Сән ән јахшы вариссән.” (Әнбија сурәси, 89-ҹу ајә).”
Имам Садигин (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн етдији үчүнҹү дуа бу ифадәләрдән ибарәтдир:
“Илаһи! Мәни тәк, јалныз вә горху ичиндә бурахма ки, бош дүшүнҹәләрим мәни шүкүр етмәкдән узаглашдырсын. Әксинә, мәнә бир үнсијјәт вә јахынлыг бәхш ет, оғлан вә гыз өвладлар вермәклә агибәтими хејирли ет ки, онларын јанында раһатлыг тапым, онларын јолдашлығы илә тәнһалыгдан чыхым вә немәтин тамамланмасына ҝөрә Сәнә шүкүр едим. Еј чох бәхш едән, еј бөјүк, еј бәхшиш верән! Һәр ишин сонуну мәним үчүн хејирли ет ки, мәни доғру данышмаг, әманәтә риајәт етмәк вә әһдә вәфа ҝөстәрмәкдә Сәнин мәнә олан разылығынын сон һәддинә чатдырасан.”
Имам Садигин (әлејһа сәлам) диҝәр дуасы һәјат јолдашы илә јахынлыг заманы Аллаһдан оғлан өвлады истәмәјә аиддир. Һәзрәт бу дуаны белә өјрәтмишдир:
“Јахынлыг етдијин заман де: Илаһи! Әҝәр мәнә оғлан өвлады бәхш етсән, онун адыны Мәһәммәд гојаҹағам.”
Сејид Әли Әсҝәр Һүсејни
Sizin rəyiniz