Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Гурани-Кәрим ајәләри, илаһи пејғәмбәрләрин дуалары вә Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) дуалары арашдырылмышдыр. Бу јазыда Имам Багирин (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн етдији дуалардан бәһс едилир.
Һәдис мәнбәләриндә, еләҹә дә дуа топлуларында Имам Багирдән (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн дөрд дуа нәгл едилмишдир. Бу дуалар Ајәтуллаһ Мөвһид Әбтәһи тәрәфиндән тәртиб едилмиш “Әс-Сәһифәтүл-ҹамиәтүл-Багиријјә вәс-Садигијјә” китабында јер алмышдыр. Бу дуаларын тәрҹүмәси дә Әлирза Бәразәшин сәји илә “Сәһифеји-ҹамиәји-Багиријјә вә Садигијјә” китабында нәшр едилмишдир.
Имам Багир (әлејһа сәлам) кишиләрин “евләнмәк нијјәти” заманы охумалары үчүн бујурдуғу дуада евләнмәк үчүн ән јахшы гадынларын хүсусијјәтләрини гејд етмәклә јанашы, өвлад саһиби олмаг мәсәләсиндә белә дуа етмишдир: “Ондан мәнә пак өвладлар нәсиб ет ки, һәјатымда вә өлүмдән сонра мәним лајигли ҹанишиним олсун.”
Имам Багирин (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк үчүн бујурдуғу нөвбәти дуа беләдир: “Иша вә сүбһ намазларындан сонра јетмиш дәфә ‘Субһанәллаһ’, јетмиш дәфә ‘Әстәғфируллаһ’ де, сонра Нуһ сурәсинин 10-12-ҹи ајәләрини оху вә бу әмәли үч ҝүн ардыҹыл јеринә јетир.”
Имам Багирин (әлејһа сәлам) бу дуасы Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) Аллаһдан өвлад истәмәк дуасына бәнзәјир. Бу дуалар Гурани-Кәрим ајәләринә әсасланараг истиғфары өвлад саһиби олмагда тәсирли мәсәләләрдән бири кими тәгдим едир.
Имам Багирин (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн етдији үчүнҹү дуа инсанын һәјат јолдашына јахынлашдығы заман охунмалыдыр. Һәмин вахт бу дуа охунур:
“Илаһи! Мәнә өвлад нәсиб ет. Ону тәгвалы вә пак ет, јарадылышында нә бир чатышмазлыг, нә дә артыг бир шеј олсун вә агибәтини хејирли ет.”
Имам Багирдән (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг мөвзусунда нәгл едилән сонунҹу дуа ҹүмә намазындан сонра охунан дуадыр. Һәзрәт бу дуаны белә бујурмушдур: Ҹүмә намазындан сонра рүку вә сәҹдәләри узун олмагла ики рүкәт намаз гылсын вә сонра бу дуаны охусун:
“Илаһи! Зәкәријјанын Сәндән истәдији кими Сәндән истәјирәм. О заман Сәни белә чағырды: ‘Еј Рәббим! Мәни тәк гојма, Сән ән јахшы вариссән.’ Илаһи! Мәнә пак өвлад бәхш ет, һәгигәтән, Сән дуаны ешидәнсән. Илаһи! Сәнин адынла ону өзүмә һалал етдим вә ону Сәнин әманәтин олараг гәбул етдим. Әҝәр онун бәтниндә мәним үчүн бир өвлад гәрар вермисәнсә, ону мүбарәк вә пак бир оғлан ет вә шејтана онда һеч бир пај вә шәриклик вермә.”
Ајдындыр ки, һәр бир инсан өз хүсусијјәтләринә ујғун олараг бу дуалардан һәр һансы бирини сечиб Аллаһдан өвлад истәјә биләр. Бунунла белә, бәзи дуаларын гыса олдуғуну нәзәрә алараг, инсан бу дуаларын һамысыны јеринә јетирсә, Аллаһын изни илә даһа јахшы нәтиҹә әлдә едә биләр. Бундан әлавә, унутмамаг лазымдыр ки, бу дуаларда арзу олунан өвладын хүсусијјәтләри дә ифадә олунмушдур вә бу, ислам тәлим-тәрбијәсиндә мүхтәлиф арашдырмаларын мөвзусу ола биләр.
Бу јазынын нөвбәти һиссәләриндә диҝәр мәсум имамларын (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн дуалары арашдырылаҹаг.
Сејид Әли Әсҝәр Һүсејни / АБНА
Sizin rəyiniz