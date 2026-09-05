Өвлад саһиби олмаг үчүн дуалар; III һиссә: Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) дуалары

Әһли-бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Бу јазынын әввәлки һиссәләриндә Гурани-Кәримдә өвлад саһиби олмагла бағлы ајәләр, илаһи пејғәмбәрләрин өвлад истәмәк үчүн дуалары, һәмчинин Әһли-бејтин (әлејһа сәлам) өвлад диләмәк үчүн дуаларына үмуми бахыш арашдырылмышдыр. Бу јазыда Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн етдији дуалардан бәһс едилир.
Имам Сәҹҹадын (әлејһа сәлам) илк дуасы “Мисбаһ әл-Кәфәми”, “Мән ла јәһзуруһул-фәгиһ”, “Вәсаил әш-шиә” вә “Биһар әл-әнвар” кими китабларда нәгл едилмишдир. Имам Сәҹҹад (әлејһа сәлам) бу дуада “Әнбија” сурәсинин 89-ҹу ајәсинә ишарә едәрәк сәһабәләриндән биринә бујурмушдур: “Нә заман өвлад истәсән, јетмиш дәфә вә ја даһа чох бу шәкилдә Аллаһа дуа ет:
“Еј Рәббим! Мәни тәк гојма, Сән ән јахшы вариссән. Пәрвәрдиҝара! Өз тәрәфиндән мәнә бир өвлад бәхш ет ки, һәјатымда мәним вәлим (јардымчым) олсун вә вәфатымдан сонра мәним үчүн бағышланма диләсин. Илаһи! Ону һәр ҹәһәтдән камил вә сағлам ет вә шејтана онун јарадылышында һеч бир пај вермә. Илаһи! Сәндән бағышланма диләјир вә Сәнә тәрәф гајыдырам. Һәгигәтән, Сән бағышлајан вә мәрһәмәтлисән.”
Һәзрәт бу һәдисин давамында “Нуһ” сурәсинин 10-12-ҹи ајәләринә ишарә едәрәк истиғфарла өвлад саһиби олмаг арасындакы әлагәни белә ачыглајыр: “Ким бу дуаны чох десә, Аллаһ она арзуладығы гәдәр мал, өвлад, дүнја вә ахирәт хејриндән рузи верәр.” Сонра бујурур:
“РӘББИНИЗДӘН БАҒЫШЛАНМА ДИЛӘЈИН. ҺӘГИГӘТӘН, О, ЧОХ БАҒЫШЛАЈАНДЫР. О, ҝөјдән үзәринизә бол-бол јағыш ҝөндәрәр, сизә мал-дөвләт вә оғуллар вермәклә јардым едәр, сизин үчүн бағлар салар вә чајлар ахыдар.”
Бу дуада Һәзрәт Аллаһдан истәнилән өвлад үчүн елә хүсусијјәтләри гејд едир ки, бунлар “Сәһифеји-Сәҹҹадијјә”нин өвладлар дуасы кими танынан 25-ҹи дуасында даһа ҝениш шәкилдә ифадә олунмушдур. Мәсәлән, Һәзрәт бу дуанын дөрдүнҹү һиссәсиндә Аллаһдан белә истәјир:
“Илаһи! Онларын васитәсилә голуму гүввәтләндир, әјрилијими онларын васитәсилә дүзәлт, сајымы онларын васитәсилә артыр, мәҹлисими онларын васитәсилә зинәтләндир, хатирәми онларын васитәсилә јашат, мән олмадығым заман ишләрими онларын васитәсилә тәмин ет вә еһтијаҹымын өдәнилмәсиндә онларын васитәсилә мәнә јардым ҝөстәр. Онлары мәнә гаршы мәһәббәтли вә меһрибан, мәнә тәрәф јөнәлән вә мәним үчүн дүзҝүн, итаәткар ет; нә үсјанкар, нә итаәтсиз, нә мүхалиф, нә дә ҝүнаһкар олсунлар.”
Бу дуада гејд олунан бүтүн хүсусијјәтләри арашдырмаг мүмкүн олмаса да, јалныз бир нүмунәјә ишарә етсәк, Һәзрәтин “өвладларымын сајыны артыр” ифадәси илә Аллаһдан чохсајлы өвлад истәдијини сөјләмәк олар.
Һәзрәт бу дуанын бешинҹи һиссәсиндә Аллаһдан оғлан өвлады да истәјир: “Мәнә онларын јанында Өз тәрәфиндән оғлан өвладлар да бәхш ет”. Бунунла белә, Һәзрәт бу истәјин гәбул едилмәсини һәмин мәсәләнин “хејир” олмасы шәрти илә бағлајыр: “Буну мәним үчүн хејирли ет”.
Ајдындыр ки, бәзән бир аиләдә гыз өвладларынын олмасы даһа чох хејир вә бәрәкәт ҝәтирә биләр вә инсан өвлад истәмәклә јанашы, өзүнү илаһи ирадәјә тәслим етмәлидир.
Бу јазынын нөвбәти һиссәләриндә диҝәр мәсум имамларын (әлејһимус-сәлам) өвлад саһиби олмаг үчүн етдији дуалар арашдырылаҹаг.
Сејид Әли-Әсҝәр Һүсејни / АБНА
Sizin rəyiniz