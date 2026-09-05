  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Песков АБШ Малијјә Назирини јериндә отуздурду: Биз Ираны дәстәкләмәјә давам едәҹәјик

5 sentyabr 2026 - 21:51
Xəbər kodu: 1861866
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Песков АБШ Малијјә Назирини јериндә отуздурду: Биз Ираны дәстәкләмәјә давам едәҹәјик

Кремлин сөзчүсү АБШ Малијјә Назиринин сәрсәмлијини ҹавабсыз гојмады: Москва Ираны дәстәкләмәјә вә бу өлкә илә мүнасибәтләри инкишаф етдирмәјә давам едәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дмитри Песков ҹүмә ахшамы Русија дөвләт телевизијасынын хәбәрләр шөбәсинә вердији мүсаһибәдә АБШ-нин истәнилән өлкә илә мүнасибәтләри инһисара алмаг тәләбинә етирзла јанашды.

О, Русијанын Иран да дахил олмагла тәрәфдашлары илә мүнасибәтләри инкишаф етдирмәјә давам едәҹәјини вурғулајараг, деди: Бизим тәрәфдашларымыз вә достларымыз вар вә биз бу өлкәләрлә достлуг вә әмәкдашлыг мүнасибәтләрини горујуб сахлајаҹағыг вә инкишаф етдирәҹәјик.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha