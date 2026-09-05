Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дмитри Песков ҹүмә ахшамы Русија дөвләт телевизијасынын хәбәрләр шөбәсинә вердији мүсаһибәдә АБШ-нин истәнилән өлкә илә мүнасибәтләри инһисара алмаг тәләбинә етирзла јанашды.
О, Русијанын Иран да дахил олмагла тәрәфдашлары илә мүнасибәтләри инкишаф етдирмәјә давам едәҹәјини вурғулајараг, деди: Бизим тәрәфдашларымыз вә достларымыз вар вә биз бу өлкәләрлә достлуг вә әмәкдашлыг мүнасибәтләрини горујуб сахлајаҹағыг вә инкишаф етдирәҹәјик.
Sizin rəyiniz