  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмән: Сионист режими вә АБШ илә гаршылашмаг үчүн тәлимләр кечиририк

5 sentyabr 2026 - 21:44
Xəbər kodu: 1861861
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмән: Сионист режими вә АБШ илә гаршылашмаг үчүн тәлимләр кечиририк

Бу һәрби тәлимин диҝәр мәгсәдләри дә Јәмән халгынын мүһасирәсини јармагдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын үзвү Мәһәммәд Әли әл-Һуси ҹүмә ахшамы сәһәр Јәмән силаһлы гүввәләринин Сионист режими вә АБШ-нин мүмкүн тәҹавүзүнә гаршы дурмаг үчүн Гырмызы дәниздә тәлимләр кечирдијини ачыглады.

Бу хәбәри Х сосиал шәбәкәсиндәки шәхси сәһифәсиндә ачыглајан әл-Һуси јазыб ки, өлкә Исраил вә АБШ илә гаршыдурманын нөвбәти мәрһәләсинә һазырлашмаг үчүн Сәудијјә Әрәбистаны-Америка тәҹавүзүнә гаршы дурмаг мәгсәди илә Гырмызы дәниздә јени тәлимләр кечирир.

О әлавә едиб ки, Исраил вә АБШ илә гаршылашмаға һазырлашмагла јанашы, тәлимин диҝәр мәгсәдләри дә Јәмән халгынын мүһасирәсини јармагдыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha