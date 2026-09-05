Јәмән: Сионист режими вә АБШ илә гаршылашмаг үчүн тәлимләр кечиририк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Али Сијаси Шурасынын үзвү Мәһәммәд Әли әл-Һуси ҹүмә ахшамы сәһәр Јәмән силаһлы гүввәләринин Сионист режими вә АБШ-нин мүмкүн тәҹавүзүнә гаршы дурмаг үчүн Гырмызы дәниздә тәлимләр кечирдијини ачыглады.
Бу хәбәри Х сосиал шәбәкәсиндәки шәхси сәһифәсиндә ачыглајан әл-Һуси јазыб ки, өлкә Исраил вә АБШ илә гаршыдурманын нөвбәти мәрһәләсинә һазырлашмаг үчүн Сәудијјә Әрәбистаны-Америка тәҹавүзүнә гаршы дурмаг мәгсәди илә Гырмызы дәниздә јени тәлимләр кечирир.
О әлавә едиб ки, Исраил вә АБШ илә гаршылашмаға һазырлашмагла јанашы, тәлимин диҝәр мәгсәдләри дә Јәмән халгынын мүһасирәсини јармагдыр.
Sizin rəyiniz