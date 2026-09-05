Русија Иранда кичик атом електрик стансијалары тикәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алексеј Лихачов чәршәнбә ҝүнү Русијанын Узаг Шәргиндә јерләшән Владивосток шәһәриндә кечирилән Шәрг Игтисади Форумунун чәрчивәсиндә дејиб: Иран вә Русија лидерләринин 2026-ҹы ил сентјабрын 1-дә Бишкекдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын саммити чәрчивәсиндә кечирилән ҝөрүшүндә ики өлкәнин нүвә саһәсиндә әмәкдашлығынын даһа да инкишаф етдирилмәси мәсәләси илә бағлы фикир мүбадиләси апарылыб.
О әлавә едиб: Теһран вә Москва даһа әввәл бөјүк нүвә електрик стансијаларынын тикинтиси үчүн башга бир саһәнин јарадылмасы илә бағлы сазишләр имзалајыб.
«Росатом»ун баш директору билдириб: Иран рәсмиләри әввәлки данышыгларда кичик атом електрик стансијаларынын тикинтиси мәсәләсини ҝүндәмә ҝәтириб вә бунун ардынҹа Русија бу стансијаларын тикинтиси илә бағлы һөкумәтләрарасы сазиш лајиһәсини Иран тәрәфинә тәгдим едиб.
Лихачов гејд едиб: Иран нормал вәзијјәтә гајытдыгдан сонра нүвә програмыны инкишаф етдирәҹәк вә «Росатом» бу просесдә иштирак етмәк нијјәтиндәдир.
О әлавә едиб: «Росатом»ун мүтәхәссисләри сентјабрын орталарындан (2026) Иранда фәалијјәт ҝөстәрән Бушеһр Атом Електрик Стансијасында јанаҹаг јығымларынын дәјишдирилмәси илә бағлы планлы тәмир вә техники хидмәт ишләринә башлајаҹаглар.
«Росатом»ун баш директору билдириб: Јанаҹаг јығымларынын бир һиссәсинин дәјишдирилмәси үчүн нүвә јанаҹағы Бушеһр Атом Електрик Стансијасына чатдырылыб.
О билдириб: Беләликлә, һәмкарларымыз јалныз Бушеһр Атом Електрик Стансијасынын 2-ҹи вә 3-ҹү енержи блокларыны инша етмирләр, ејни заманда бу стансијанын 1-ҹи енержи блокунда планлы тәмир ишләринә дә башлајыблар.
Sizin rəyiniz