Иран АБШ-ын јени тәҹавүзү вә тој мәрасиминә гаршы төрәтдији ҹинајәткар һүҹуму илә бағлы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына мәктуб үнванлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки сәфири вә нүмајәндәлик рәһбәринин мүавини чәршәнбә ҝүнү јерли вахтла БМТ-нин баш катиби Антонио Гутеррешә вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдринә үнванладығы мәктубда билдириб:
2026-ҹы ил сентјабрын 1-и ахшам саатларында АБШ Иранын ҹәнубундакы бир нечә шәһәрә гаршы јени тәҹавүз вә һәрби һүҹум далғасына башлајыб. Бу һүҹумлар заманы мүлки шәхсләрә вә мүлки објектләрә, о ҹүмләдән мүлки шәхсләрә гаршы гәсдән һүҹум һәјата кечирилиб. АБШ бу ҹинајәткар һүҹумлар чәрчивәсиндә Һөрмүзган әјаләтинин Сирик рајонунун Куһистәк шәһәриндә тој мәрасиминин кечирилдији вахт јашајыш евинә һүҹум едиб.
Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки јүксәк сәвијјәли дипломаты билдириб ки, бу дәһшәтли ҹинајәт нәтиҹәсиндә дөрд мүлки шәхс, о ҹүмләдән дөрд јашлы ушаг шәһид олуб, 70-дән чох мүлки шәхс исә јараланыб.
О вурғулајыб: Иран Ислам Республикасы бу дәһшәтли вә ваһимәли ҹинајәти гәтијјәтлә писләјир. Ушаглар да дахил олмагла мүлки шәхсләрин һәдәфә алынмасы вә өлдүрүлмәси бејнәлхалг һуманитар һүгугун фундаментал гајдаларынын кобуд шәкилдә позулмасыдыр вә мүһарибә ҹинајәтидир.
Sizin rəyiniz