ИИР ХИН: Иран АБШ-ын тәҹавүзүнә олан ҹавабы өзүнүмүдафиә һүгугу чәрчивәсиндә һәјата кечирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзү вә Иранын мүдафиә характерли ҹавабы илә бағлы бәјанат јајыб:
Хариҹи Ишләр Назирлији чәршәнбә ахшамы, 1 сентјабр 2026-ҹы ил ахшам саатларында АБШ-нин әзиз вәтәнимизә гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләрини ән кәскин шәкилдә писләјир вә Иран Ислам Республикасынын Иранын мүстәгиллијини, милли суверенлијини вә әрази бүтөвлүјүнү гәтијјәтлә мүдафиә етмәк әзмини вурғулајыр.
Иран халгынын Иранын варлығыны мүдафиә етмәкдә ҝөстәрдији дәмир ирадә гаршысында аҹиз вәзијјәтә дүшән АБШ режими чәршәнбә ахшамы, 1 сентјабр 2026-ҹы ил ахшам саатларында милли суверенлији вә әрази бүтөвлүјүнү јенидән позараг Хузистан, Систан вә Бәлучистан, Һөрмүзган вә Керман әјаләтләриндә бир сыра гејри-һәрби әразиләрә вә хидмәт инфраструктурларына, о ҹүмләдән бир сыра телекоммуникасија гүлләләри вә мәнтәгәләринә һүҹум едиб. Нәтиҹәдә бир сыра һәмвәтәнимиз шәһид олуб вә јараланыб, дөвләт вә өзәл әмлака зијан дәјиб.
Дүшмән АБШ-нин Һөрмүзган әјаләтинин Сирик рајонунда јерләшән Куһистәкдә бир тој мәрасиминә һүҹуму нәтиҹәсиндә 70-дән чох һәмвәтәнимиз шәһид олуб вә јараланыб. Онларын әксәријјәти гадын вә ушаглар олуб. Бејнәлхалг һүгугун фундаментал принсипләринин кобуд шәкилдә позулмасы олан бу вәһшиҹәсинә мүһарибә ҹинајәтләри сон бир ил јарым әрзиндә, о ҹүмләдән Минаб вә Ламәрддә төрәдилмиш әввәлки АБШ-Исраил ҹинајәтләрини хатырладыр.
АБШ-нин һәрби тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри өзүнүмүдафиә үзрә тәбии һүгуга ујғун олараг, АБШ-нин Ирана гаршы һәрби тәҹавүзүнүн мәнбәји вә дәстәкчиси олан АБШ һәрби базаларыны мүдафиә характерли вә сарсыдыҹы зәрбәләрә мәруз гојуб.
Хариҹи Ишләр Назирлији Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын, хүсусилә Тәһлүкәсизлик Шурасынын вә БМТ баш катибинин тәшкилатын Низамнамәсинә ујғун олараг өз вәзифәләрини јеринә јетирмәси мәсулијјәтини бир даһа хатырладыр. БМТ органларынын, хүсусилә Тәһлүкәсизлик Шурасынын даими үзвү тәрәфиндән Низамнамәнин фундаментал принсипләринин вә гајдаларынын, хүсусилә 2-ҹи маддәнин 4-ҹү бәндинин, давамлы шәкилдә позулмасына гаршы сусмасы вә фәалијјәтсизлији тәшкилатын мөвгејинин даһа да нүфуздан дүшмәсинә, бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијә гаршы артан тәһдидләрә ҝәтириб чыхараҹаг.
Sizin rəyiniz